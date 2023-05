Neànder auf Eremit Tour 2023 am 25.04.2023 im Nachtleben, Frankfurt

Bands: Neànder, Canine

Ort: Nachtleben, Kurt Schumacher Str. 45, 60313 Frankfurt am Main

Datum: 25.04.2023

Kosten: 18 € VVK, 20 € AK

Genre: Post Rock, Doom, Punk, Hardcore

Besucher: ca. 100 Besucher

Veranstalter: Nachtleben Frankfurt

Link: https://www.facebook.com/events/655037042222261

Heute steht mein dritter Clubbesuch innerhalb von sieben Tagen an. Nach Wiesbaden und Trier trifft sich heute das Nachtleben in Frankfurt recht gut. Da muss man nie lange wegen Parken rumfahren, denn das Parkhaus Konstablerwache ist direkt in der Nähe und bietet einen Nachttarif für 4 Euro.

Die Berliner Neànder sind auf der Promotour zu ihrem letzten Album Eremit. Die Tour sollte eigentlich schon im Frühjahr letztes Jahr stattfinden, wurde allerdings wie vieles durch Corona verhagelt. Neànder sind fast täglich deutschlandweit in einer anderen Location. Von mir aus hätten Trier, Siegen, Köln und halt auch Frankfurt gepasst. Für Frankfurt habe ich mich entschieden, da dieser Termin nicht mit einem anderen Event kollidierte. Köln wäre für mich eine Option gewesen, da dort meine Freunde von Astral Kompakt den Support machen. Mitten in der Stadt und bei den ungeheuren Parkgebühren in Köln (1,50 Euro die Viertelstunde) allerdings nur, wenn es anders nicht geht.

Früh genug bin ich in der mir wohlbekannten Location. Es füllt sich langsam. Support werden heute Canine sein. Nein, es sind nicht die israelischen Groove Metaller Canine, sondern die Offenbacher Canine. Von denen habe ich bisher noch nichts gehört. Die machen eine Mischung aus Hardcore und Punk. Eine Menge Bewegung ist da bei dem Quintett auf der Bühne. Canine sorgen dafür, dass es hier im Nachtleben schnell und kurzweilig wird. Ihr Sänger krächzt und singt, was das Zeug hält. Den Jungs merkt man an, dass sie eine Menge Spaß haben. Die Band hat im nächsten Jahr auch schon zehn Jahre auf dem Buckel und bisher zwei Alben herausgebracht. Wobei man das bei dem Debüt Bleak Vision von 2018 schon sagen darf. Bei dem Nachfolger auf Vinyl Subtl Abuse ein Jahr später, handelt es sich allerdings um ein Platte mit nur vier Titeln und ca. zehn Minuten. Ihr Schlagzeuger klärt mich allerdings nach dem Konzert auf; eine doppelseitige Vinylsingle sei wohl teurer gewesen als eine einseitig bespielte LP.

Die Jungs spielen Songs wie Doom Lovers und Bogus Gloss von Subtl Abuse, aber auch Bulletsucker und weitere Songs vom Debüt. Allerdings sind auch ganz neue Songs dabei von einem neuen Album, was noch folgen wird. Ihr Sänger nimmt bei seinen Gesangseinlagen große Ausfallbewegungen, reißt sein Mikro hin und her, hockt auf dem Boden oder begibt sich auch ins Publikum. Die Band und er zeigen Hardcore/Punk-like eine Menge Energie. Das hätte man gerade dem Sänger auf den ersten Blick nicht zugetraut, wirkt er doch mit seiner Woody Allen Brille wie eine Punkversion von diesem. What’s New, Pussycat? und Play It Again, Sam fallen mir da doch ein. Play It Again, Sam wäre auch ein guter Zuruf für Zugaben der Band demnächst. Ein sehr cooler Auftritt der Jungs auf jeden Fall.

Neànder bringen nun natürlich ganz andere Mucke auf die Bühne. Das Instrumental-Quartett bewegt sich im Post Metal/Rock und im Doom Bereich. Da ist natürlich eine wohlige Schwere angesagt. Hatten wir eben bei Canine noch ausreichend Licht, so wird daran nun extrem gespart. Nur ein paar rote Strahler im Hintergrund erfüllen das Dunkel auf der Bühne. Das passt natürlich total zur Mucke, schränkt mich jedoch extrem für gute Aufnahmen beim Fotografieren ein. Sei es drum, wir sind ja auch wegen der Musik heute hier.

Neànder zeigen, dass ein rein instrumentales Quartett großartige Stimmung erzeugen kann. Eremit heißt das letzte Album, das heutige Set beginnt allerdings mit dem Titel Aăs vom selbst betitelten Debüt der Band. Knappe zehn Minuten ist der Song und in dieser Länge für die Band auch keine Ausnahme, denn das direkt folgende Khàpra ist von ähnlicher Länge.

Jetzt sollte man sich ein Instrumentalkonzert nicht unbedingt ohne Ansprache des Publikums vorstellen, denn Jan Korbach, die treibende Kraft an der Gitarre in der Mitte der Bühne, richtet oft genug nette Worte an das Publikum und ist sichtlich erfreut, dass es den Fans hier gefällt. Das Publikum geht bei den teilweise sehr massiven und schweren Songs voll und ganz mit.

Drei der Jungs auf der Bühne waren früher auch Mitglieder der Post Black Metal Band Ånd und von daher auch einigen wohl noch bekannt. Jan Korbach selbst hat mit Atem noch ein Soloprojekt am Start, bei dem er ganz andere Musik macht.

Aber kommen wir zurück zu Neànder, die mit ihrem Post Rock/Post Metal mit starken doomigen Anteilen einen äußerst kraftvollen und auch dynamischen Gig vollführen. Die Songs entstehen wie aus dem Nichts und sammeln eine Menge Energie an.

Neànder haben übrigens eine neue Single mit den beiden Songs Odèm und Yola Des Goz am Merchstand liegen. Beide Titel werden von Jan Korbach angekündigt und von der Band gespielt. Natürlich stehen auch Songs des aktuellen Albums Eremit, welches 2020 Mitten in der Coronakrise erschien, auf dem Programm. Mit den Songs Atlas und dem Titelsong Eremit verabschiedet sich das Quartett.

Atlas mit fast zwölf Minuten ist für mich so etwas wie einen Monolith oder der Fels in der Brandung, der allen Witterungseinflüssen trotzt, an dem alles abprallt. Hier zieht das Instrumental-Quartett noch mal alle Register. Eremit ist das Herzstück auf dem neuen Longplayer von Neànder und auch hier heute Abend im Nachtleben in Frankfurt. Abgeschieden und entrückt. Verweilend und rasend zum Ende des Songs hin. Dieser Song beinhaltet für mich Entsagen, Weltschmerz und Verlangen und das alles in einem. Ein Song, der hier richtig gut zum Abschluss passt.

Ich bleibe noch etwas, unterhalte mich mit dem total netten Menschen am Merchstand von Neànder, der sich vorher schon als der Labelchef von ihrem Label Through Love Records entpuppt hat. Die Jungs signieren mir noch die Vinyls. Wir unterhalten uns über gemeinsame Bekannte und hoffen auf ein baldiges Wiedersehen.