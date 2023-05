Nachtjagd – Jan-Erik Fjell

Buchtitel: Nachtjagd

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 512 Seiten

Genre: Thriller, Krimi

Release: 29.03.2023

Autor: Jan-Erik Fjell



Link: https://www.penguinrandomhouse.de

Verlag: Goldmann Verlag

Buchform: Taschenbuch, Klappenbrosch.

ISBN-Nummer: 978-3-442-20648-3

In dem Thriller Nachtjagd des norwegischen Autors Jan-Erik Fjell wird der Leser in eine atemlose Jagd nach einem Serienmörder hineingezogen. Mit 512 Seiten bietet das Buch eine packende und detaillierte Darstellung der Ermittlungen und der Psychologie des Mörders. Der Roman wurde ins Deutsche übersetzt von Andreas Brunstermann und ist im renommierten Goldmann Verlag als Taschenbuch mit Klappenbroschur erschienen. Krimi- und Thriller-Fans dürfen sich auf eine spannende Story voller Wendungen und Überraschungen freuen, die sie bis zur letzten Seite in den Bann ziehen wird. Der Bestseller wirft natürlich seine Schatten voraus und soll seit Ende März natürlich an die Erfolge aus Skandinavien anknüpfen.

Die Story von Nachtjagd:

In dem Text geht es um die Entdeckung der Leiche einer jungen Frau, deren Körper schrecklich zugerichtet wurde. Der Kriminalkommissar Anton Brekke von der Polizei Oslo ist erschüttert, da er vermutet, dass der flüchtige Serienmörder Stig Hellum zurückgekehrt ist und bereits sein nächstes Opfer im Visier hat. Brekke hat jetzt einen Wettlauf gegen die Zeit und gegen das Böse zu kämpfen. Der Fall ist mit einem Mann in der Todeszelle in Texas verbunden, der endlich seine Verwicklung in eine verhängnisvolle Nacht vor über zehn Jahren gesteht.