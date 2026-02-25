Simon Scarrow – Die Rache Roms 

Buchtitel: Die Rache Roms

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 576 Seiten

Genre: Historischer Roman

Release: 11.02.2026

Autor: Simon Scarrow

Link: https://www.penguin.de/buecher/simon-scarrow

Verlag: Heyne Verlag

Buchform: Taschenbuch, Broschur

ISBN-Nummer: 978-3-453-44328-0

Die Rache Roms ist ein historischer Roman von Simon Scarrow, der am 11.02.2026 im Heyne Verlag als Taschenbuch/Broschur veröffentlicht wurde. Die Geschichte ist Teil der bekannten Rom-Serie und trägt den Band 23. Mit 576 Seiten entführt der Roman die Leser in die Welt des antiken Roms. Die deutsche Ausgabe wurde von Norbert Jakober übersetzt. Simon Scarrow, in Nigeria geboren und in England aufgewachsen, arbeitete viele Jahre als Geschichtsdozent an der Universität von Norfolk. Wir wollen als Quereinsteiger einmal einen Blick in die Rom-Serie werfen.

Die Story von Die Rache Roms:

61 n. Chr.: Britannien steht in Flammen. Trotz eines ersten römischen Sieges brodelt der Widerstand weiter. Die keltische Anführerin Boudica zieht mit ihren verbliebenen Kämpfern durch das Land und führt einen Guerillakrieg gegen die Besatzer. Macro und Cato haben in der Schlacht bereits einen hohen Preis bezahlt: Zahlreiche Legionäre sind gefallen, ganze Städte zerstört. Für die erfahrenen römischen Kommandeure steht fest, dass es keinen Frieden geben kann, solange Boudica nicht endgültig besiegt ist. Doch die keltische Herrscherin bleibt eine gefährliche Gegnerin, die es versteht, ihr Volk gegen Rom aufzuwiegeln.