Nazareth: zelebrieren ihre Hits im März wieder in Deutschland

Wenn eine Band den Begriff Hard Rock über Jahrzehnte hinweg glaubwürdig verkörpert hat, dann ist es Nazareth. Seit ihrer Gründung 1968 im schottischen Dunfermline gehören sie zur ersten Generation jener Acts, die den Sound der 70er nachhaltig prägten. Egal ob roh, bluesgetränkt oder kompromisslos laut. Gemeinsam mit Größen wie Deep Purple oder Led Zeppelin formten sie das Fundament dessen, was später Heavy Rock genannt wurde. Über 60 Millionen verkaufte Tonträger sprechen eine deutliche Sprache.

Klassiker wie Hair Of The Dog, Dream On oder ihre unsterbliche Ballade Love Hurts machten Nazareth weltweit zu Kultfiguren, nicht zuletzt dank der markanten Stimme von Frontmann Dan McCafferty. Nach dessen Rückzug und Tod 2022 begann für die Band ein neues Kapitel. 2026 präsentiert sich die Formation nun erneut im Wandel. Mit dem Schweizer Sänger Gianni Pontillo steht erstmals eine neue Stimme am Mikrofon, die laut Gründungsmitglied Pete Agnew dem klassischen Sound frische Energie verleiht.

Die aktuelle Besetzung vereint Erfahrung und Spielfreude:

Pete Agnew (Bass), Jimmy Murrison (Gitarre), Lee Agnew (Drums) und Neuzugang Gianni Pontillo am Gesang tragen das Erbe der Band ohne Nostalgie-Show sondern mit echter Live-Wucht weiter. Wer Nazareth kennt, weiß: Hier geht es nicht um Retro-Rock, sondern um ehrliche Bühnenarbeit, Schweiß und Lautstärke.

Unter dem Motto Still Rockin’ Hard Tour 2026 kehren die schottischen Legenden nun auf deutsche Bühnen zurück. Von Clubshows bis Stadthallen verspricht die Tour eine Reise durch über fünf Jahrzehnte Rockgeschichte – direkt, ungefiltert und erstaunlich zeitlos.Deutschland-Tour 2026 – Termine

21.03.2026 – Hallstadt, Vamos

22.03.2026 – Reutlingen, Stadthalle

24.03.2026 – Unna, Lindenbrauerei

25.03.2026 – Zwickau, Club Seilerstraße

27.03.2026 – Kiel, Räucherei

28.03.2026 – Neubrandenburg, Haus der Kultur & Bildung

30.03.2026 – Gießen, Kongresshalle

05.04.2026 – Heidelberg, Karlstorbahnhof

08.04.2026 – Konstanz, Kulturladen

11.04.2026 – Mellrichstadt, Oskar-Herbig-Halle

26.09.2026 – Wittenberge, Kultur- & Festspielhaus