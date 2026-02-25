Black Sabbitch: Heavy-Metal-Ritual auf Deutschland-Tour

Wer glaubt, Tribute-Bands seien bloß nostalgische Kopien, hat Black Sabbitch noch nicht live erlebt. Die US-Formation aus Los Angeles hat sich in den vergangenen Jahren den Ruf erarbeitet, eine der intensivsten und authentischsten Interpretinnen des frühen Heavy-Metal-Erbes von Black Sabbath zu sein – und dabei längst eine eigene Identität entwickelt.

Gegründet wurden Black Sabbitch von Bassistin und Sängerin Alice Austin, deren tiefer, düsterer Gesang bewusst an die Atmosphäre der frühen 70er-Jahre anknüpft, ohne zur bloßen Imitation zu werden. Statt Nostalgie steht hier Hingabe im Mittelpunkt: Die Band versteht sich als musikalisches Ritual, das die rohe Energie jener Zeit wieder auf die Bühne bringt, als Riffs noch schwer wie Stahl und Konzerte fast spirituelle Erfahrungen waren.

Die aktuelle Besetzung gilt als eingespieltes Kraftpaket der internationalen Heavy-Rock-Szene:

Alice Austin (Bass & Gesang), Emily Burton (Gitarre), Melanie Makaiwi (Gitarre) und Angie Scarpa (Schlagzeug). Gemeinsam zelebrieren sie die ikonischen Songs der Metal-Pioniere mit bemerkenswerter Präzision und zugleich wuchtiger Eigenständigkeit. Besonders live überzeugt das Quartett durch kompromisslose Lautstärke, detailverliebten Vintage-Sound und eine Bühnenpräsenz, die selbst eingefleischte Sabbath-Fans überrascht.

Black Sabbitch haben sich über Clubtouren in Nordamerika und Europa eine stetig wachsende Fangemeinde erspielt. Ihre Shows gelten weniger als Tribute-Konzert denn als Zeitreise in die Geburtsstunden des Doom- und Heavy Metal, inklusive donnernder Riffs, psychedelischer Atmosphäre und jener dunklen Magie, die den frühen Metal unsterblich machte.

Mit ihrer kommenden Deutschland-Tour bringt die Band dieses Erlebnis nun erneut auf heimische Bühnen. Fans dürfen sich auf Klassiker aus der Ozzy-Ära ebenso freuen wie auf tiefere Cuts, die selbst Kenner selten live hören. Wer den Sound der frühen 70er nicht nur hören, sondern fühlen will, sollte diese Shows nicht verpassen.

Deutschland-Tour 2026 – Termine:

09.04.26 Potsdam – Lindenpark Potsdam

10.04.26 Schwerin – Speicher Schwerin

11.04.26 Bremen – Tower Musikclub

12.04.26 Flensburg – Kulturwerkstatt Kühlhaus

21.04.26 Köln – Die Kantine – Yard Club

22.04.26 Saarbrücken – Garage Saarbrücken

24.04.26 Aschaffenburg – Colos-Saal Aschaffenburg

25.04.26 Unterwaldhausen – Querbeat Festival