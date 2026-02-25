Danko Jones: veröffentlichen Video zu „I Love It Louder“

Nach Veröffentlichung ihres von der Kritik gefeierten zwölften Studioalbums Leo Rising, legt Kanadas Rock ’n‘ Roll- Maschine Danko Jones direkt nach: mit einem brandneuen Video zu I Love It Louder, und der Ankündigung der Rising Tour 2026! Das Album ist seit November 2025 über Perception – A Division of Reigning Phoenix Music sowie in Kanada über Sonic Unyon erhältlich, und dürfte zu einem der elektrisierendsten und euphorischsten Releases der Bandgeschichte zählen. Beste Voraussetzungen also, um im Herbst Clubs und Hallen in ganz Europa und Großbritannien ins Schwitzen zu bringen!

Danko Jones kommentieren die bevorstehende Tour:

„Wir platzen fast vor Vorfreude, euch mitzuteilen, dass wir diesen Herbst wieder auf Tour gehen, um unsere Songs für euch zu spielen! Unser neues Album Leo Rising macht live einfach zu viel Spaß, um damit aufzuhören, also sichert euch jetzt eure Tickets, bevor sie alle weg sind (so wie bei unserer letzten Herbsttour). Wir sehen uns auf Tour!!!

Und wir nehmen Split Dogs mit als Support, also wisst ihr Bescheid, diese Tour wird der Hammer!!!“

Produziert von Eric Ratz, dem langjährigen Partner der Band, liefert Leo Rising elf kompromisslose Rock-Tracks. Mit messerscharfen Riffs, donnernden Grooves und Hooks zum Mitsingen beweisen Danko Jones einmal mehr: Rock ist nicht tot; er trägt nur Lederjacke und heißt Danko Jones.

John Calabrese nahm seine Bassspuren in Finnland auf, Rich Knox reiste nach Toronto, um die Drums einzuspielen, während Danko dort gemeinsam mit Eric Ratz Gitarren und Gesang aufnahm. Trotz der räumlichen Distanz ist die Chemie der Band deutlich spürbar, das Ergebnis ist unverkennbar Danko Jones: kompakt, laut und gemacht für die Bühne. Leo Rising dürfte das elektrisierendste und mitreißendste Album ihrer bisherigen Bandgeschichte sein – ein Hochgeschwindigkeitswerk für volle Clubs, endlose Highways und alles dazwischen!

Danko Jones sind:

Danko Jones – Gesang, Gitarre

John Calabrese – Bass

Rich Knox – Schlagzeug