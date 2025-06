Danko Jones: ebnen mit Partyhymne ‚Everyday Is Saturday Night‘ den Weg zu neuem Studioalbum

Wer hat eigentlich beschlossen, dass es nur einen Samstagabend pro Woche gibt? Mit seiner brandneuen Single Everyday Is Saturday Night, dem zweiten Vorboten seines kommenden, im November via Perception erscheinenden Albums, stellt das kanadische Rock-Aushängeschild Danko Jones klar, dass die Feierei nie zu Ende sein muss.

Everyday Is Saturday Night ist eine turbogeladene Hymne, die alles auf den Kopf stellt und euch vom tristen Wochenalltag direkt ins Wochenende befördert, wo die ultimative Samstagsparty wartet. Ein Aufruf an alle, das Leben in vollen Zügen zu genießen!

Frontmann Danko Jones ergänzt: „Everyday Is Saturday Night unterstreicht, dass wir wirklich eine Glückssträhne haben, was das Schreiben von Hymnen anbelangt.“

Innerhalb von knapp über drei Minuten stellt der Song eine mitreißende Nummer dar, die allen gewidmet ist, die am liebsten immer Wochenende hätten. Und wer weiß? Wer den Track auf Dauerschleife hört, kommt diesem Wunsch sicherlich auch ein Stückchen näher. Die Riffs donnern, das Schlagzeug hämmert und Dankos markanter Gesang tut sein Übriges, dass man sich direkt krank melden und die Single noch lauter drehen möchte. Ein Song, der jedoch für weitaus mehr steht: Er zeigt der Monotonie gekonnt den Mittelfinger und sagt jeglicher Routine den Kampf an. Warum also auf das nächste Wochenende warten, wenn doch jeden Tag Samstagabend sein kann?

Begleitet wird die Single von einem bildgewaltigen, künstlerisch wertvollen Musikvideo, für dessen Entstehung der italienische Filmemacher Giacomo Triglia (Måneskin, Dolce & Gabbana, Jovanotti) verantwortlich zeichnet. Der Clip wurde in Osaka, Japan gedreht und zeigt Lidia Passarelli in der Hauptrolle. Triglias surrealer, stilisierter Ansatz verpasst dem Song damit eine erfrischende visuelle Ebene, auf der sich Emotionen und abstrakte Elemente auf unerwartete Art und Weise vermischen.

Der Track schließt sich ihrer explosiven Single What You Need an und schürt einmal mehr die Erwartungen an Danko Jones’ neue Scheibe, die schon jetzt verspricht, die dynamischste ihrer Karriere zu werden.

Danko Jones live:

06.06.2025 SE Sölvesborg – Sweden Rock Festival

14.06.2025 AT Nickelsdorf – Nova Rock

27.06.2025 EE Tallinn – Rock Festival

05.07.2025 DE Mainburg – Festival Holledau

17.07.2025 FI Seinäjoki – Vauhtiajot

19.07.2025 NL Lichtenvoorde – Zwarte Cross *Neu*

25.07.2025 NO Fredrikstad – Månefestivalen

26.07.2025 DE Mönchengladbach – Bob! Fest

04.08.2025 CA Saskatoon, SK – EX *Neu*

09.08.2025 DE Eschwege – Open Flair

15.08.2025 NO Alta – Alta Live

16.08.2025 NO Hardstad – Bakgården

17.08.2025 CH Cudrefin (VD) – Rock The Lakes

23.08.2025 DE Haddeby – Baltic Open Air

Danko Jones Is What You Need-Tour 2025 – Kanada

01.10.2025 CA Ottawa, ON – Overflow Brewing Company *Neu*

02.10.2025 CA Hamilton, ON – Bridgeworks *Neu*

03.10.2025 CA Waterloo, ON – Maxwell’s Concerts & Events *Neu*

Danko Jones Is What You Need-Tour 2025 – Europa

w/ Tuk Smith & The Restless Hearts

19.11.2025 FI Helsinki – Tavastia

21.11.2025 SE Stockholm – Münchenbryggeriet *Neu*

22.11.2025 NO Oslo – Vulkan Arena

26.11.2025 DE Osnabrück – Rosenhof

27.11.2025 LU Luxemburg – Den Atelier

28.11.2025 NL Amsterdam – Melkweg

29.11.2025 UK London – The Underworld Camden

30.11.2025 UK Porthcawl – Planet Rockstock

03.12.2025 BE Antwerpen – Trix (Main Hall)

04.12.2025 FR Paris – Le Trabendo

06.12.2025 IT Mailand – Legend Club

08.12.2025 DE Mannheim – Alte Feuerwache

09.12.2025 AT Salzburg – Rockhouse

10.12.2025 DE München – Backstage (Werk)

11.12.2025 DE Köln – Carlswerk Victoria

12.12.2025 DE Berlin – Astra

13.12.2025 DE Hamburg – Docks

* nur Danko Jones