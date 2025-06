Airbourne: melden sich mit neuer Single „Gutsy“ eindrucksvoll zurück

Die mächtigen Airbourne sind zurück im Game! Mit Gutsy, der ersten neuen Musik seit sechs Jahren, erscheint ein Song, der nur so vor Attitüde strotzt, quasi Airbourne auf Steroiden – „fired up & pissed off“ und bereit, die Welt zu erobern…

„Get Gutsy, I die hard, you can’t stop me once I start…”

Für Frontmann und Lead-Gitarrist Joel O’Keeffe, seinen Bruder Ryan am Schlagzeug sowie den langjährigen Bassisten Justin Street und den erst kürzlich rekrutierten Brett Tyrrell an der Rhythmusgitarre, spiegelt Gutsy mit voller Wucht alles wider, worauf es Airbourne ankommt – das „Blut- und Schweiß“-Engagement für die Sache des Rock ’n‘ Roll inklusive der aufrichtigen Hommage an die Ikonen des Genres …

So ist Gutsy mehr als nur ein Song; es ist eine Art, die Welt zu sehen, eine Philosophie, eine Ansage …

“It’s how you live, it’s how you die…”

Joel sagt: „Wenn die Chancen gegen dich stehen und der Kampf aussichtslos erscheint, wenn die Geier kreisen und der Saloon der letzten Hoffnung seine Türen fest verriegelt hat; wenn dein Flugzeug mit nur einem Motor auf die Landebahn zusteuert und dieser Motor auch noch brennt; und wenn die Dinge, die du für wertvoll hältst, die Dinge, die dich ausmachen, unerbittlich auf die Probe gestellt werden, dann werden die Möglichkeiten, die dir zur Verfügung stehen, sehr viel klarer: „fold or fight… call for help or cry for glory… give in or Get Gutsy!”

Produziert von Brian Howes, der bereits am 2013er Album Black Dog Barking gearbeitet hat, und der kanadischen Studiolegende Mike Fraser (AC/DC, Aerosmith, Rush, Metallica) und abgemischt von Zakk Cervini (Dayseeker, BMTH, Architects, Machine Gun Kelly), ist Gutsy die erste neue Musik der australischen Hard Rocker seit ihrem 2019er-Album Boneshaker.

Vom ersten Gitarrenakkord an (und es ist kein Zufall, dass er wie eine Glocke klingt!) hält Gutsy keineswegs hinterm Berg – ganz im Gegenteil: der Song ist groß, fett und bombastisch – eine ausgefeilte und vielschichtige Interpretation des typischen Airbourne-Sounds, der genügend Kick im unteren Frequenzbereich liefert, um in Krisenmomenten als Defibrillator fungieren zu können.

Airbourne werden dieses Woxhenende bei Rock Im Park und Rock Am Ring zu Gast sein und anschließend ihre Sommer-Festival-Tour durch Europa fortsetzen!

Airbourne live:

06.06. Rock Im Park, Mandora Stage (17 – 17:55h)

07.06. Rock Am Ring, Mandora Stage (18:30 – 19:25h)

10.06. Klub Stodoła, Warszawa

13.06. Nova Rock 2025, Nickelsdorf

15.06. Download, Donington Park

19.06. Hellfest, Clisson

23.06. Theatre De Verdure, Nizza

24.06. Salle des Musiques Actuelles du Pays d’Aix, Aix-en-Provence

26.06. Rock Imperium Festival, Cartagena

28.06. Summerside 2025, Grenchen

21.02.26 Paris, Zenith

Für Joel & Ryan, zwei unersättliche Ewig-Studenten des Hard Rock, der Musik, der Mythologie, der heiligen Riten, ist Gutsy – Schultern zurück, Brust raus – eine klare Kampfansage, ein Aufruf an Fans und Band gleichermaßen…

„Wir starteten diese Schreib- und Recordingsession mit einer klaren Vorstellung davon, was wir erreichen wollten“, fasst Joel zusammen. „Es war eine Frage des Vermächtnisses. Wir wollten etwas schaffen, das die Zeit überdauert, sowohl in Bezug auf unsere eigene Geschichte als auch auf die Hardrock-Welt im Ganzen. Wir wollen unsere Fahne so nah wie möglich am Gipfel aufstellen und wenn wir den letzten Teil des Aufstiegs ohne Sauerstoff machen müssen, dann ist das eben so. NO turning back. Get Gutsy!!!“