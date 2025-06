The Dead Daisies: enthüllen ihren neuen Dokumentarkurzfilm

Die Band erforscht darin die Wurzeln des Blues und zeichnet die Legende der berühmten FAME-Studios und die Entstehung von Lookin‘ For Trouble nach. Der 20-minütige Film beinhaltet spannende Einblicke hinter die Kulissen, mit exklusiven Interviews und einem beispielhaften Exkurs in das aufregende Blues-Abenteuer der Band.

Nur wenige Tage nach Veröffentlichung ihres gefeierten Blues-Albums Lookin‘ For Trouble über die SPV GmbH präsentieren The Dead Daisies eine brandneue Kurzdokumentation, die weit über das übliche Making-Of hinausgeht. Der 20-minütige Film bietet einen intimen, cineastisch hochwertigen Blick auf die spontane nächtliche Jam-Session in Muscle Shoals und ihre Entwicklung zu einem der emotionalsten Alben der Band, inklusive der imposanten Musikgeschichte, die dies ermöglicht hat.

Der Dokumentarfilm wurde in Muscle Shoals und in den legendären FAME-Studios gedreht und zeigt den glücklichen Zufall, den einzigartigen Spirit und die pure Entschlossenheit aller Beteiligten bei der Entstehung des Albums. Der Streifen ist teils Roadmovie, teils musikalische Recherche und eine leidenschaftliche Hommage an die unverändert große Kraft des Blues. Die noch nie zuvor veröffentlichten Aufnahmen begleiten die Musiker auf ihrem Weg in die FAME-Studios bis hin zu ihrem kreativen Prozess, den historischen Kontext der Songs in ihre eigenen Interpretationen einfließen zu lassen.

Basierend auf informativen Interviews mit Leadsänger John Corabi, Gitarrist Doug Aldrich und Bassist Michael Devin zeichnet der Film die Ursprünge des Blues und dessen Entwicklung zum Rock ’n‘ Roll nach. Dabei taucht die Band tief in die Historie und Anekdoten von Künstlern wie Lead Belly, Muddy Waters und Albert King ein, deren musikalischer Fingerabdruck auf Lookin‘ For Trouble allgegenwärtig ist. Die Zuschauer erhalten neue Einblicke in die Inspirationen hinter feurigen Coverversionen von Klassikern wie Robert Johnsons Crossroads, John Lee Hookers Boom Boom und B.B. Kings The Thrill Is Gone.

„Zum ersten Mal vom Blues gehört habe ich durch die Musik von Bands wie Led Zeppelin oder den Rolling Stones“, erzählt Sänger John Corabi. „Und je mehr ich über die Musik meiner Helden herausgefunden habe, desto tiefer bin ich in ihre Geschichte eingetaucht. Der Blues ist die Seele des Rock ’n‘ Roll – man findet ihn in allem, was wir machen.”

Gleichzeitig fängt der Dokumentarfilm auch die Kameradschaft und besondere Chemie zwischen der Band und ihrem Produzenten Marti Frederiksen ein, der die Gruppe dazu ermutigt hat, alles spontan, live und nur mit minimalen Overdubs aufzunehmen. Das Ergebnis Lookin‘ For Trouble ist das erste vollwertige Blues-Album von The Dead Daisies, eine heiße Blues-Performance, die sich in jeder einzelnen Note authentisch, mutig und respektvoll anfühlt.

Die großartigen Singles – Boom Boom, eine düstere, knallharte Interpretation des Klassikers von John Lee Hooker, und Crossroads, die glühende Hommage an Delta-Blues-Legende Robert Johnson – wurden für ihre bemerkenswerte Energie und Authentizität bereits allseits gelobt. Die Musik-Website Raised By Cassettes bezeichnete sie als „energiegeladene, seelengetränkte Performance, die eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart schlägt.“

Weitere Höhepunkte der Scheibe sind Going Down (Freddie King), Black Betty (Lead Belly), Sweet Home Chicago (Robert Johnson), Born Under A Bad Sign (Albert King) und The Thrill Is Gone (B.B. King), die von The Dead Daisies mit dem schon seit Anfangstagen für sie typischen Biss und charakteristischen Nachdruck performt werden.

„Dieses Album ist unser Liebesbrief an den Blues“, erklärt John Corabi, „es ist die Musik, die den Rock und auch uns geprägt hat.“

Lookin’ For Trouble Tracklist:

1. I’m Ready (Muddy Waters)

2. Going Down (Freddie King)

3. Boom Boom (John Lee Hooker)

4. Black Betty (Lead Belly)

5. The Thrill Is Gone (B.B. King)

6. Born Under A Bad Sign (Albert King)

7. Crossroads (Robert Johnson)

8. Sweet Home Chicago (Robert Johnson)

9. Walking The Dog (Rufus Thomas)

10. Little Red Rooster (Howlin’ Wolf)

Tourdaten:

EU – Juni

14 – Music Legends Festival Bilbao ES

17 – Zeche Carl Essen DE

19 – Gigant Appeldoorn NL

20 – Modernes Bremen DE

21 – Graspop Metal Meeting Dessel BE

23 – Hirsch Nürnberg DE

24 – Hellraiser Leipzig DE

25 – Hype Park Krakau PL

27 – Majestic Music Club Bratislava SK

28 – Basinfirefest Spalene Porici CZ

UK – August

13 – Limelight Belfast

14 – Corn Exchange Edinburgh

15 – NX Newcastle

16 – KK’s Steel Mill Wolverhampton

19 – Tramshed Cardiff

20 – Islington Assembly Hall London

21 – Picturedrome Holmfirth

23 – Stonedead Festival Newark