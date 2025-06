The Dead Daisies – Lookin‘ For Trouble

Artist: The Dead Daisies

Herkunft: Sydney, Australien

Album: Lookin‘ For Trouble

Genre: Hard Rock, Blue Rock, Classic Rock

Spiellänge: 38:18 Minuten

Release: 30.05.2025

Label: Fame Records und SPV GmbH

Links: https://thedeaddaisies.bandcamp.com/album/lookin-for-trouble

Bandmitglieder:

Gesang – John Corabi

Schlagzeug – Sarah Tomek

Schlagzeug (live) – Tommy Clufetos

Gitarre – Doug Aldrich

Gitarre – David Lowy

Bass – Michael Devin

Tracklist:

I’m Ready Going Down Boom Boom Black Betty The Thrill Is Gone Born Under A Bad Sign Crossroads Sweet Home Chicago Walking The Dog Little Red Rooster

Es gibt Bands, da geht der erste Blick auf die Besetzung. Wer ist gegangen, wer ist gekommen? Zur Überraschung stehen zwei Namen bei den Drums, aber nicht der Name Marti Frederiksen, der die Felle auf Light ’Em Up bedient hat. Er ist eigentlich der Produzent und The Dead Daises haben auf der 2024er-Veröffentlichung offiziell keinen Drummer. Jetzt scheint es eine Arbeitsteilung zu geben. Der ehemalige Ozzy Osbourne und Alice Cooper Schlagwerker Tommy Clufetos ist auf der Bühne zu sehen. Im Studio übernimmt Sarah Tomek seinen Job. Die restliche Bandbesetzung hat sich nicht verändert.

Allerdings handelt es sich nicht um eine neue Scheibe, sondern eine Cover-LP, die quasi aus Spaß bei den Aufnahmen zu Light ’Em Up in den FAME-Studios entstanden sind. Die Protagonisten jammten sich nach getaner Arbeit durch die Rock- und Blueswelt und arbeiteten sich an Sachen wie Black Batty, Crossroads, Walking The Dog oder Little Red Rooster ab. Dass wir hier herausragende Menschen mit ihren Instrumenten erleben, steht außer Frage. Es stellt sich eher die Frage, ob die bereits x-fach gecoverten Tracks noch eine weitere Coverversion benötigen. Ein Beispiel ist Sweet Home Chicago, das erstmalig 1937 veröffentlicht wurde. Daran versuchten sich unter anderem Fleetwood Mac, Foghat oder auch Status Quo. Eine der bekanntesten Versionen stammt von The Blues Brothers. Nun haben The Dead Daisies sich ebenfalls in die Liste der Interpreten eingetragen, die dem Original eine weitere Version kredenzen.