Impureza: veröffentlichen neue Single „La Orden Del Yelmo Negro“

Impureza setzen ihren unaufhaltsamen Flamenco-Death-Metal-Kurs fort und veröffentlichen heute mit La Orden del Yelmo Negro die zweite Single aus ihrem kommenden Album Alcázares, das am 11. Juli 2025 über Season Of Mist erscheinen wird.

Die Band, bekannt für ihre kompromisslose Mischung aus Brutal Death Metal und Flamenco-inspirierter spanischer Folklore, festigt weiterhin ihren Status als Schöpfer des „Hispanic Metal“. Mit La Orden Del Yelmo Negro tauchen sie tief in das mythologisierte esoterische Herz der Reconquista ein – einer Ära von Krieg, Glauben und Feuer, die über sieben Jahrhunderte iberische Geschichte umfasst.

Der Song ehrt die heilige Bruderschaft der Krieger-Mönche, die der titelgebenden Orden Del Yelmo Negro (Orden des Schwarzhelmes) verpflichtet sind. Durchdrungen von Mystik, Opferbereitschaft und unerschütterlicher Hingabe zum Kreuz, erzählt der Track von einem spirituellen Kreuzzug durch Wüstenlandschaften ins Heilige Land. Duale Gitarren entfachen ein Feuerwerk aus flamenco-inspirierten Melodien und Blast-Beat-Wut, während orchestrale Arrangements, fretless Bass und gutturale Vocals eine Vision zum Leben erwecken, die sowohl antik als auch transzendent ist. Wie auch der Rest von Alcázares sind die Texte vollständig in Spanisch verfasst und beschwören eine lebendige Welt, in der Mythos und Märtyrertum miteinander verwoben sind.

La Orden del Yelmo Negro wird zusammen mit einem offiziellen Lyric-Video von Louis Viallet veröffentlicht, das die Zuschauer in die filmische mittelalterliche Klanglandschaft der Band eintauchen lässt. Seht es euch auf dem YouTube-Kanal von Season Of Mist an:

„Working with Impureza was an immense pleasure“, teilt Viallet mit. „Creating something new for a lyric video within such a strongly defined universe and powerful music was a very enriching experience. In this time of great changes linked to AI, I find it important to highlight the traditional creative approach that was followed in making this video. AI was never used at any point in the creative process; to me, it seems essential to preserve a trace of humanity in what defines us: expression, communication, and what we pass on to future generations.“

Mehr Informationen zu Impureza und ihrem kommenden Album Alcázares findet ihr hier:

Impureza online:

http://www.impureza.eu/

http://www.facebook.com/Impurezaconquista

https://instagram.com/impurezaofficial