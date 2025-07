Impureza: veröffentlichen neue Single „Reconquistar Al-Ándalus“ vom kommenden Album

Die franco-spanische Flamenco-Death-Metal-Band Impureza präsentieren mit Reconquistar Al-Ándalus einen militanten und zeremoniellen Marsch aus ihrem mit Spannung erwarteten Konzeptalbum Alcázares. Diese Single vereint percussiven Flamenco, die Extreme des Death Metal und historische Fantasie und nimmt einen zentralen narrativen Moment im großen Bogen des Albums ein: den Fall Granadas und den blutigen Aufstieg des Kreuzes über die Überreste des islamischen Iberien.

Ein Hymnus aus Feuer und Glauben, in dem das Kreuz als Waffe der Abrechnung vorangetrieben wird. Seht euch das Lyric-Video zu Reconquistar Al-Ándalus jetzt auf dem YouTube-Kanal von Season Of Mist an:

Angetrieben von unermüdlichen Double-Kick-Rhythmen und tremolo-gepickter Wut, ruft der Track die spirituelle Gewalt der letzten Stunde der Reconquista hervor. Flamenco-infizierte Passagen und orchestrale Akzente rahmen eine Szene brutaler Erlösung, während die Kreuzfahrerkräfte auf die letzte Bastion von Al-Andalus vorrücken. Durch die Stimme von Esteban Martín wird der Hörer in die Rolle eines christlichen Eiferers versetzt, der den Tod willkommen heißt und die Erinnerung an das Kalifat in Brand setzt – er befiehlt Unterwerfung, beschwört Vernichtung und schwört Herrschaft unter dem Symbol des Kreuzes.

Mehr Informationen zu Impureza und ihrem kommenden Album Alcázares findet ihr hier:

