Impureza – Alcázares

Während der Festivalsaison des Sommers sollte man nicht vergessen, sich auch mal die eine oder andere Neuerscheinung zu Gemüte zu führen. Obwohl recht wenig Zeit, habe ich mir vorgenommen, mir das eine oder andere (vermeintliche) Juwel zwischen den ganzen Konzerten anzuhören und meinen Senf dazuzugeben.

Als Redakteur eines großen Metal-Magazins ist es natürlich ein klarer Vorteil, regelmäßig zahlreiche Promos zu erhalten. Dabei sind auch immer wieder Perlen dabei, die mich aufgrund meiner Neugier und Lust auf Neues schlichtweg beeindrucken. Manche Konstellationen an (extremer) Musik habe ich bisher so noch nicht erlebt. Diese hinterlassen bei mir dann einen bleibenden Eindruck. Ich selbst empfinde den Mainstream oft als ziemlich langweilig und freue mich umso mehr, in Nischenwelten einzutauchen.

Dieses Mal ist es die französische Band Impurenza, die mit spanischen Texten einen brutalen Flamenco Death Metal spielt. Was zum Teufel ist das denn?!

Ihr aktuelles Werk Alcázares wurde am 11.06.2025 über das exzellente französische Label Season Of Mist veröffentlicht – sowohl als CD als auch in Vinylvarianten: Transparent Orange And Black Marbled (nur 150 Stück) und Crystal Clear With Violet Splatters (ebenfalls 150 Stück). Das Label ist bekannt für seine hochwertigen Veröffentlichungen im Bereich Extreme Metal, hier schließt sich der Kreis wieder.

Das Quartett aus Orléans serviert uns Death Metal mit Flamenco-Elementen – eine Mischung, die auf den ersten Blick ziemlich durchgeknallt erscheint! Wie muss man eigentlich ticken, um Death Metal mit Flamenco zu verschmelzen? Ich wundere mich, warum dieses Genre bisher an mir vorbeigegangen ist, denn Impurenza existieren bereits seit 2004 – da habe ich wohl tatsächlich knapp 21 Jahre etwas verpasst. Das erste Album, La Iglesia Del Odio, erschien erst 2010. Das zweite Album mit dem Titel La Caída De Tonatiuh 2017. Alcázares ist das dritte Album der französischen Flamenco-Death-Metaller.

Dass Brutal Flamenco Death Metal nicht jedermanns Sache ist, zeigt sich auch im wechselhaften Line-Up. Lionelito an der Gitarre und Guillermo am Schlagzeug sind die einzigen Gründungsmitglieder, die aktuell noch dabei sind. Die beiden Mitstreiter Florian Saillard (Bass) und Este (Gesang) sind seit 2013 dabei, seit der EP Leyenda Negra / El Nuevo Reino Re Los Ahorcados. Damit haben sie neben den Demos nur das Debüt La Iglesia Del Odio verpasst. Das Genre Brutal Flamenco Death Metal hat mit mir nun einen neuen Fan!

Hier! geht es für weitere Informationen Impureza – Alcázares in unserem Time For Metal Release-Kalender.