Zhaat: haben die neue Single „Kante“ veröffentlicht und kündigen Album an

Zhaat ist ein neuer Name bei Noisolution, aber die Band hat schon einiges an Erfahrung gesammelt. Nun kam am 04.07. die erste Single Kante und kündigt laut und selbstbewusst ein Album an, das (Achtung. Achtung. aber der muss raus:) hart und zart zwischen instrumentalen Postrock Parts, gekonnt eingewebten orientalisch anmutenden Melodien und mega-heavy-Post HC Ausbrüchen pendelt. Hört sich schwierig an? Nein, ist frisch, unbekümmert und durchaus eingängig.

Das Album Other Prophets kommt am 2. Oktober über das Berliner Kult-Label Noisolution.

Hier kommt ihr zur Single!