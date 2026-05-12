The Pighouds: neue Single „Wabi Sabi“

Stillstand scheint für diese beiden Schweinehunde aus Dortmund keine Option zu sein: Nach der Veröffentlichung von Zerreiss Dir Nicht Das Maul – dem ersten Song der Band mit deutschem Text – legen sie direkt nach. Mit Wabi Sabi ist bereits am 8. Mai die nächste Single erschienen, während eine dritte Veröffentlichung aktuell schon in Produktion ist.

Auch abseits neuer Releases läuft es für das Duo Pighounds hervorragend: Ihr Song El Nocamino ist Teil des Soundtracks des aktuellen Kinofilms 30 And Wild und sorgt damit zusätzlich für Aufmerksamkeit außerhalb der Szene. Es läuft also alles Tutti Frutti für The Pighounds Parallel dazu wächst auch der Tourkalender stetig weiter.

Hier die aktuellen Termine der Band aus dem Noisolution-Roster:

21.05.2026 DE – Hannover – Bei Chez Heinz

22.05.2026 DE – Köthen – Mensakeller (mit Kaak und Paint the ceiling)

23.05.2026 DE – Münster – Heile Welt

28.05.2026 DE – Hamburg – Betty

29.05.2026 DE – Berlin – Schokoladen

20.06.2026 DE – Roding – Wohnzimmer

03.07.2026 DE – Emsdetten – Chopper Forest

04.07.2026 DE – Bochum – Rottstr 5 Theater (Benefizkonzert)

17.09.2026 DE – Unna – Schalander

18.09.2026 DE – Recklinghausen – Backyard Club

20.09.2026 DE – Frankfurt – Dreikönigskeller (w/ Tommy & The Teleboys)

01.10.2026 DE – Augsburg – Bombig

02.10.2026 DE – Übersee – Freiraum

03.10.2026 DE – Viechtach – Altes Spital

29.10.2026 DE – Dortmund – Subrosa

22.01.2027 DE – Wermelskirchen – Katt

06.03.2027 DE – Bamberg – Live Club

20.03.2027 DE – Memmingen – Mood Club

06.05.2027 DE – Aukrug – Open Air