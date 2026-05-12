The Pighouds: neue Single „Wabi Sabi“

Stillstand scheint für diese beiden Schweinehunde aus Dortmund keine Option zu sein: Nach der Veröffentlichung von Zerreiss Dir Nicht Das Maul – dem ersten Song der Band mit deutschem Text – legen sie direkt nach. Mit Wabi Sabi ist bereits am 8. Mai die nächste Single erschienen, während eine dritte Veröffentlichung aktuell schon in Produktion ist.
Auch abseits neuer Releases läuft es für das Duo Pighounds hervorragend: Ihr Song El Nocamino ist Teil des Soundtracks des aktuellen Kinofilms 30 And Wild und sorgt damit zusätzlich für Aufmerksamkeit außerhalb der Szene. Es läuft also alles Tutti Frutti für The Pighounds Parallel dazu wächst auch der Tourkalender stetig weiter.
Hier die aktuellen Termine der Band aus dem Noisolution-Roster:
21.05.2026 DE – Hannover – Bei Chez Heinz
22.05.2026 DE – Köthen – Mensakeller (mit Kaak und Paint the ceiling)
23.05.2026 DE – Münster – Heile Welt
28.05.2026 DE – Hamburg – Betty
29.05.2026 DE – Berlin – Schokoladen
20.06.2026 DE – Roding – Wohnzimmer
03.07.2026 DE – Emsdetten – Chopper Forest
04.07.2026 DE – Bochum – Rottstr 5 Theater (Benefizkonzert)
17.09.2026 DE – Unna – Schalander
18.09.2026 DE – Recklinghausen – Backyard Club
20.09.2026 DE – Frankfurt – Dreikönigskeller (w/ Tommy & The Teleboys)
01.10.2026 DE – Augsburg – Bombig
02.10.2026 DE – Übersee – Freiraum
03.10.2026 DE – Viechtach – Altes Spital
29.10.2026 DE – Dortmund – Subrosa
22.01.2027 DE – Wermelskirchen – Katt
06.03.2027 DE – Bamberg – Live Club
20.03.2027 DE – Memmingen – Mood Club
06.05.2027 DE – Aukrug – Open Air