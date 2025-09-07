Impureza: veröffentlichen ein cinematisches Musikvideo für „Covadonga“

Das offizielle Musikvideo für Covadonga ist jetzt verfügbar und hebt einen der symbolischsten Tracks aus Alcázares, dem neuesten Album des franco-spanischen Ensembles Impureza, hervor. Mit ihrer charakteristischen Fusion aus der Brutalität des Death Metal und der Tradition des Flamenco beschwört die Band die legendäre Schlacht von Covadonga, einen entscheidenden Moment der mittelalterlichen Geschichte, der seit langem als Katalysator der spanischen Reconquista mythologisiert wird. Seht euch das Video hier an:

Der Song selbst destilliert das Wesen der hispanischen Metal-Identität von Impureza. In vier intensiven Minuten werden flamenco-inspirierte Phrasierungen und martialische akustische Texturen mit drückenden Riffs, gutturalen spanischen Vocals und unermüdlichem Schlagzeugspiel verwoben. Orchestrale Arrangements und handgespielte Percussion verstärken das Gefühl eines filmischen Umfangs und beschwören sowohl das Chaos der Schlacht als auch die Aura göttlicher Intervention. Lyrisch erzählt Covadonga das Wunder, das den asturischen Sieg sicherte: Pfeile, die zu ihren Schützen zurückkehren, Felsen, die vom heiligen Berg herabstürzen, und der Glaube, dass die Vorsehung selbst den Triumph der Verteidiger besiegelt hatte.

Das Video zu Covadonga wurde von Thomas Hurbourg inszeniert und in L’Empreinte in Savigny-le-Temple gefilmt, wobei der Live-Sound von FOH-Techniker Nirshad Chowthee und die Beleuchtung von Loïc Hannebert übernommen wurden. Auf der Bühne werden Impureza von Cécile La Cécilia Cappozzo begleitet, deren feuriger Flamenco-Tanz die Fusion von Tradition und Extremität verkörpert, die im Kern der Vision der Band steht. Wie die Band selbst bekräftigt:

Im weiteren Kontext von Alcázares dient Covadonga als narrativer Zündpunkt: der Funke, aus dem Jahrhunderte des Kampfes hervorgehen. Ihre kompakte, explosive Form steht im Kontrast zu den längeren Epen des Albums, fasst jedoch die Dualität im Herzen der Arbeit von Impureza zusammen: Schönheit und Gewalt, Glaube und Rache, Folklore und Extremität. Durch diese Vereinigung von historischem Mythos und moderner Brutalität bekräftigt die Band weiterhin ihren Platz als Pioniere eines kompromisslos einzigartigen Stils.

Alcázares ist jetzt über Season Of Mist erhältlich.

