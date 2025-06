Battle Beast – Circus Of Doom – Live In Helsinki 2023

Artist: Battle Beast

Herkunft: Finnland

Album: Circus Of Doom – Live In Helsinki 2023

Spiellänge: 73:13 Minuten

Genre: Power Metal, Symphonic Metal

Release: 11.04.2025

Label: Nuclear Blast Records

Link: https://battlebeast.fi/

Bandmitglieder:

Gesang – Noora Louhimo

Bass – Eero Sipilä

Gitarre – Juuso Soinio

Gitarre – Joona Björkroth

Schlagzeug – Pyry Vikki

Keyboard – Janne Björkroth

Tracklist:

Intro Circus Of Doom Straight To The Heart Familiar Hell Armageddon Place That We Call Home No More Hollywood Endings Eye Of The Storm Where Angels Fear To Fly Bastard Son Of Odin Russian Roulette Wings Of Light Eden Master Of Illusion King For A Day Beyond The Burning Skies

Battle Beast, ehemals aus Helsinki in Finnland. Mit ihrem sechsten Album Circus Of Doom schafften sie die vierte Nummer eins in Folge. Grund genug, ihren Leistungen auf den Bühnen dieser Welt auch ein Livealbum folgen zu lassen. Das ausverkaufte „Heimspiel“ ihrer Circus Of Doom-Tour in der Jäähalli, besser bekannt als Helsinki Ice Hall, am 27. Januar 2023 bildet die Grundlage für ihr erstes offizielles Livealbum. Zur Rezension gab es nur die (digitale) CD, Circus Of Doom – Live in Helsinki 2023 erscheint über Nuclear Blast Records als Limited Edition CD plus Blu-ray Media-Digipak.

In einem Konzert von 73 Minuten Spielzeit mit 15 Songs beweisen die Finnen, wie sie sich in den Jahren seit 2008 entwickelt haben. Das Album ist ein Zeugnis ihrer Arbeit und beweist, warum sie an der Spitze ihres Genres stehen. Zu dem Mediapack gehört ein 24-seitiges Booklet, das die beeindruckende Bühne und Performance der Band in einer Reihe von Fotos von Jaakko Manninen und einem Artwork von Jan Yrlund zeigt. Das Album wurde aufgenommen vom »Keytarist« der Band, Janne Björkroth, gemischt und gemastert von Mika Jussila im legendären Finnvox Studio.

Ich gebe zu, dass ich Fan der Band bin. Ich durfte Battle Beast schon mehrfach auf Festivals und eigenen Headlinertouren erleben. Ich liebe die Energie, die Show und das Erlebnis, die Musik bis ins Mark zu erleben. Angetrieben von Freunden und Familien lieferte das Sextett eine seiner besten Shows ab, so erzählen sie im Interview zum Release. Die vorab veröffentlichten Videos King For A Day oder Eden lassen schon erahnen, mit welchem Spaß und mit welchen Ambitionen dieses Event abgeliefert wurde. „Dieser Abend war eine wahre Feier der Live-Musik und des Lebens selbst„, kommentieren sie. Ich finde, das hört man auch schon, wenn man so wie ich nur die Tonspur hört. Gerade bei Tracks wie Straight To The Heart, Beyond The Burning Skies oder das schon angesprochene King For A Day sind Paradebeispiele dafür. Leadsängerin Noora Louhimo beginnt das Konzert mit einem der kultigsten Opener der Band, bei dem der Titeltrack ihres aktuellen Albums Circus Of Doom gespielt wird. Ansagen sind natürlich auf Finnisch, die aber sparsam ausfallen. Die Kraft, die von ihrer Stimme in Klassikern wie Straight To The Heart, Bastard Son Of Odin oder No More Hollywood Endings ausgeht, begeistert immer wieder. Auf dem neuen Album haben Battle Beast Instrumentalarrangements eingebaut, die für noch mehr Bombast in ihrer Musik sowie in den Shows sorgen. Bestes Beispiel dafür ist der letzte Song des Konzerts. In Beyond The Burning Skies unterstreicht die Band mit dieser über siebenminütigen Hymne eine neue Stellung in ihrem Genre. Die Songs des Albums Circus Of Doom werden durch einige ältere Stücke ergänzt. Stücke der Alben Bringer Of Pain und No More Hollywood Endings, die sich allerdings hervorragend einfügen.

Rein akustisch ist das Album auf den digitalen Kanälen natürlich überall vertreten. Eine Vinyl konnte ich jedoch nicht im Napalm-Katalog finden. Einzig eine Japan-Edition für den dreifachen Preis lässt sich bei JVC bestellen. Mir würde die Blu-Ray für das Heimkino schon langen