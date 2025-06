The Dead Daisies am 23.06.2025 im Hirsch Nürnberg

Event: The Dead Daisies Euro Tour 2025

Künstler: The Treatment, The Dead Daisies

Ort: Nürnberg, Hirsch

Datum: 23.06.2025

Kosten: ca. 47,oo €

Genre: Hardrock

Besucher: ca. 500

Setlist The Dead Daisies:

Long Way To Go Rise Up Dead And Gone Last Time I Saw The Sun Light ’Em Up Bustle & Flow Love That’ll Never be With You & I I’m Gonna Ride Take A Long Line Boom Boom Going Down Fortunate Son Haircut Mexico Midnight Moses Resurrected Helter Skelter

Statt im Biergarten das schöne Wetter zu genießen, ist unser Ziel am Montagabend der Hirsch in Nürnberg. Heute ist Hardrock angesagt, denn die Dead Daisies sind in da House! Die australisch-amerikanische Hard-Rock-Band ist bereits seit 13 Jahren auf dem Markt und hat einige Mitgliederwechsel erlebt. Das konnte die Hardrocker aber nicht erschüttern und auch ihre Fans folgen ihnen, egal wo sie zu Gast sind.

So auch im Nürnberger Hirsch, wo sich 500 hartgesottene Hardrock-Fans auf einen unterhaltsamen Hardrock-Abend mit den Dead Daisies freuen.

Mit Sänger John Corabi, der zwischen 2019 und 2023 eine Auszeit von den Daisies nahm, Gitarrist Doug Aldrich, Gründungsmitglied und Gitarrist David Lowy und Schlagzeuger Brian Titchy, der während 2019 und 2022 auch kurzzeitig mal kein Bandmitglied war, sind die Hardrocker – hoffentlich – zu ihrer endgültigen Bandbesetzung zusammengekommen. Jedenfalls klingt es bei den Vieren wie bei den 70/8er-Bands, die wie die Daisies „auf guten altmodischen Rock stehen“ und Wert auf harte Riffs und eingängige Refrains legen. Das dürfen wir auch an diesem Abend erfahren.

Aber erst überrascht uns die Vorband The Treatment aus England. Ein bisschen Glam, ein bisschen Classic Rock, viel Publikumsnähe und Posing auf der Bühne bestimmen ihren vierzigminütigen Auftritt, Punkt 20 Uhr. Mit dem Intro zu Highway To Hell, weiß das Publikum gleich, was es geschlagen hat: Classic-Hardrock pur! Die Jungs um Sänger Matt Jones machen ordentlich Laune und fordern immer wieder von den Besuchern „Nobody stands still, shake your Body“, genießen „a good time in germany“ und freuen sich einfach, mit den Dead Daisies in Nürnberg dabei zu sein.

Mit Shake The Mountain, The Doctor, Get The Party On, Departed oder Drink, F**k, Fight legen sie mächtig los und lassen sich auch nach der Show gebührend feiern. Ganz andere Musik mal für uns, aber auch wir sind begeistert.

Aber jetzt ist es Zeit für die Dead Daisies um 21 Uhr. Sound, Licht passt, der Ventilator lässt die Mähne fliegen und trotz fortgeschrittenen Alters kommen sie energiegeladen und spielfreudig daher. Es herrscht von Anfang an gute Stimmung bei Band und Publikum und Sänger John Corabi feiert mit den Fans „eine Party“. Manch frivoler Spruch erheitert vor allem die männlichen Gäste und auch das „Schnitzel, für das er gerne nach hinten gehen würde“, darf an dem Abend nicht fehlen. Nach dem 2024er-Album Light ’Em Up ist das 2025er-Werk Lookin‘ For Trouble das erste Blues-Album der US-Australier. Denn dass sie Blues können, beweisen sie bei ihrer Show mit Songs wie Going Down oder Fortunate Son. Aber auch mit dem Rest – Rise Up, Light ’Em Up, I’m Gonna Ride, Haircut oder Mexico können sie brillieren und schicken viel Liebe mit Love That’ll Never Be ins Publikum.

Kurzum ein gelungener Hardrockabend mit vielen Mitsinggelegenheiten, einem Drum-Solo von Brent Fitz und die obligatorische, musikalische Bandvorstellung. Besser kann man sich einen entspannten Musikabend nicht vorstellen! Gerne beim nächsten Mal wieder!