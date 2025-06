Perturbator: neues Album „Age Of Aquarius“ erscheint am 10.10.

Der in Paris ansässige Komponist, Produzent und Multiinstrumentalist James Kent (Perturbator), hat am 26. Juni sein neues Album Age Of Aquarius angekündigt, das am 10. Oktober 2025 über das renommierte Metal-Label Nuclear Blast Records veröffentlicht wird. Die neue Single Apocalypse Now, ein kraftvoller, tanzbarer Hymne mit den Hauptgesang von dem norwegischen Metal-Titan Kristoffer Rygg (Ulver), ist bereits veröffentlicht worden, begleitet von einem epischen Video, das von David Fitt inszeniert wurde. Die treibenden Kickdrums und die dröhnenden Synths entsprechen dem Titel des Songs, während Ryggs Gesang in jedem Moment des Lebens anwendbar erscheint.

Kent erklärt: „Apocalypse Now is a song about the systematic destruction we cause to our own kind. It is our inability to get along with–and often vilify–’the others.’ Thus accelerating the end of our ways of life through simple hubris and self validation.“

Seht euch das Video zu Apocalypse Now hier an:

Regisseur Fitt äußert sich zum Video: „The lyrics of Apocalypse Now have made me wonder: what would the last war look like? A coup? A war of all against all? A nuclear war? Maybe. Could be. But I realized that what I would love to do, to watch, to happen, is a war of world leaders against themselves. The war they all dream of, but are too cowardly to fight themselves. This would be the ultimate war, in my opinion. And that’s what I aimed to show. And then we’re left wondering: what would be next? What if women took charge? Would power consume them too, eventually? Are we doomed as a species? That’s what I wonder and want people to wonder with me.“

Auf Age Of Aquarius bietet Perturbator eine dynamischere Interpretation seiner stimmungsvollen frühen Werke und präsentiert seine bisher selbstbewussteste, klarste und thematisch ausgefeilteste Musik. Während sein vorheriges Album Lustful Sacraments von 2021 sich mit schlechten Gewohnheiten und Sucht beschäftigte, erforscht sein sechstes Album – das auch Alcest, Author & Punisher und Greta Link umfasst – die Zusammenhänge zwischen Individualismus, Konflikt und Krieg als dominierende gesellschaftliche Kräfte. Brutal und erhaben zugleich, fühlt sich Age Of Aquarius wie das musikalische Äquivalent eines Schreis ins existenzielle Nichts an.

„The first half of Age Of Aquarius is all about conflict. The misanthropy and violence that lays in all of us“, erklärt Kent. „The second part of the album then talks about individualism. The understanding that group-thinking leads to nowhere and having your own free will is the single most essential thing we have in life.“

Der militärische, ballistische Sound von Perturbator harmoniert mit seinem thematischen Fokus auf menschliche Aggression, die sich durch Age Of Aquarius zieht. Düster und direkt, zu erwarten von einem Album, das mit Apocalypse Now beginnt und die Themen von Age Of Aquarius auf die passende Weise einführt.

Kent wählt absichtlich sehr eindringliche Songtitel, da die meisten seiner Stücke keine Texte haben und hauptsächlich Stimmung durch Instrumentals vermitteln. Die brutalste Szene ist dann The Art of War, die zu den härtesten Songs von Kent zählt; ihre lebendige, kraftvolle Produktion zeugt von den zweieinhalb Jahren, die er unermüdlich damit verbracht hat, seinen charakteristischen Stil zu perfektionieren (er schrieb, nahm auf, spielte, produzierte und mischte das Album selbst, abgesehen von den Gastgesängen und Texten). Der Track verkörpert den Klang des Kampfes und könnte gut die These des Albums sein. Es ist nicht überraschend, dass sein unverwechselbarer Stil der elektronischen Body Music (EBM) – basierend auf einem DNA von Post-Punk, Goth und Techno-Einflüssen – bei Fans von New Wave, Industrial und Metal gleichermaßen Anklang findet (seine jüngsten Kollaborateure und Tourkollegen Health sind ein passender Vergleich).

Wir könnten als Spezies immer im Konflikt sein – mit anderen und mit uns selbst – aber mit Age Of Aquarius liefert Kent den fantastischen Soundtrack dazu.

Age Of Aquarius – Trackliste:

1. Apocalypse Now (feat. Ulver)

2. Lunacy

3. Venus (feat. Author & Punisher)

4. The Glass Staircase

5. Hangover Square

6. The Art Of War

7. 12th House

8. Lady Moon (feat. Greta Link)

9. The Swimming Pool

10. Mors Ultima Ratio

12. Age Of Aquarius (feat. Alcest)

Apocalypse Now folgt auf die kraftvolle, kürzlich veröffentlichte Single The Art Of War. Von November bis Dezember wird Perturbator auf eine Headliner-Tour durch das Vereinigte Königreich und Europa gehen, bei der er seine bisher größten Venues bespielen wird, darunter das 02 Forum Kentish Town in London und zwei Nächte im La Bataclan in Paris.

