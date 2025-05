Perturbator: neues Video zur neuen Single „The Art Of War“ veröffentlicht

Der hochgelobte Dark-Synth-Künstler Perturbator hat heute ein neues Video zu seiner brandneuen Single The Art Of War veröffentlicht.

James „Perturbator“ Kent war schon immer für seine kompromisslose Herangehensweise bekannt. Von dem Moment an, als er auf der Bildfläche erschien, verkörperte er den rohen, viszeralen Geist eines wiederbelebten retro-elektronischen Sounds. Während andere in der zuckersüßen Nostalgie des Synthwave schwelgten, hat Kent diese Klischees pulverisiert und ein verwüstetes Erbe hinterlassen. The Art Of War ist ein weiteres Beispiel für Perturbators unerschütterliche, klare Vision und seinen Willen, sich als Künstler ständig weiterzuentwickeln.

Seht euch das Video zu The Art Of War hier an:

Stream The Art Of War: https://perturbator.bfan.link/TAOW

James Kent kommentierte: „The Art of War is the 6th track of the album and the most EBM sounding one. It’s about our propensity to make everything a spectacle and how we consume acts of violence as entertainment.“

Perturbator – UK & European Headline Tour 2025

w/ Support: Kælan Mikla and Gost

05.11 – FR, Nantes – Stereolux

06.11 – FR, Lille – Aeronef

07.11 – UK, London – O2 Forum Kentish Town

08.11 – UK, Manchester – Damnation Festival

11.11 – AT, Vienna – Arena

12.11 – HU, Budapest – Dürer Kert

13.11 – CZ, Prague – SaSaZu

14.11 – DE, Berlin – Huxleys

17.11 – LT, Vilnius – Loftas

19.11 – FI, Helsinki – Kulttuuritalo

21.11 – SE, Stockholm – Fallan

22.11 – DK, Copenhagen – The Grey Hall

23.11 – NO, Oslo – Rockefeller

25.11 – DE, Hamburg – Gruenspan

26.11 – NL, Nijmegen – Doornroosje

27.11 – BE, Brussels – Ancienne Belgique

28.11 – DE, Cologne – Live Music Hall

29.11 – FR, Meisenthal – La Boite Noire

01.12 – DE, Munich – Muffathalle

02.12 – SO, Ljubljana – Kino Šiška

03.12 – IT, Milan – Live Club

04.12 – CH, Lausanne – Les Docks

05.12 – FR, Paris – Le Bataclan

06.12 – FR, Paris – Le Bataclan

Tickets: perturbator.com

Perturbator wurde 2012 gegründet und erlangte mit Veröffentlichungen wie Night Driving Avenger, Terror 404 und I Am the Night schnell Aufmerksamkeit in der retro-elektronischen Szene. Kritiker verglichen ihn begeistert mit Größen wie John Carpenter, Tangerine Dream und Goblin, doch Kent hatte bereits eine Vision, die über einfache Vergleiche hinausging. Sein unermüdlicher Ehrgeiz führte 2014 zu einem entscheidenden Moment mit Dangerous Days, einem magnetischen und schattenhaften Meisterwerk. 2016 festigte The Uncanny Valley seinen Status, indem es die Billboard-Charts erklomm und in noch dunklere klangliche Tiefen eintauchte.

Doch für Kent war das noch nicht genug. 2017 markierte New Model einen mutigen Wandel. Die popkulturellen Referenzen und die Neon-Nostalgie waren verschwunden. An ihre Stelle trat die kalte Strenge von Kraftwerk, die viszerale Intensität von Nine Inch Nails und die klaustrophobischen Texturen von Lorn, während er entschlossen war, die Erwartungen einer Fanbasis zu übertreffen, die nach Retro-Komfort verlangte.

Mit Lustful Sacraments (2021) festigte Perturbator weiter seinen Ruf als visionärer Künstler, der unerschrocken die unvermeidliche Dekadenz der Menschheit erkundete. Musikalisch tauchte das Album in die schattigen Ästhetiken der 1980er und 1990er Jahre ein und verband Gothic-Atmosphären mit erstickenden elektronischen Texturen und präziser Produktion.

Nach zwei Jahren unermüdlichen Tourens rund um den Globus ist Perturbator bereit, 2025 zu einem unvergesslichen Jahr zu machen.

