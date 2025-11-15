Die Krupps: veröffentlichen erstmals legendäre Aufnahmen auf digitalen Plattformen

Mehrere ikonische Aufnahmen aus dem umfangreichen Katalog von Die Krupps waren bisher nie offiziell digital veröffentlicht worden. Diese bedauerliche Situation wurde nun endlich behoben, und die fehlenden Meisterwerke, die bei den Fans beliebt sind, sind jetzt über Streaming-Plattformen und andere digitale Kanäle verfügbar.

Diese digitalen Neuveröffentlichungen folgen auf die genre-definierende EP Will nicht – MUSS!, die als handnummerierte Sammler-CD für die erfolgreiche 45. Jubiläumstour der Band erstellt wurde und im Dezember auch als limitierte Vinyl-Editionen erscheinen wird. Mehr Informationen dazu findet ihr hier.

Die Krupps äußern sich dazu: „We are delighted that all our studio albums are finally available on all major digital music platforms,“ schreibt Jürgen Engler im Namen der Band. „We are aware that many of you have been eagerly awaiting this moment as long as we did. We have been asked countless times why some of our most popular works were not available online – and we would also have loved to get an answer to this question, which never came. Well, at least this is a thing of the past now. Our entire catalogue will be accessible for streaming. Please feel free to rediscover these albums and songs, listen to them all over again, and add them to your playlists. We sincerely hope that you will enjoy them as much now as you did back in the days!“

Die restlichen sieben Aufnahmen, die digital veröffentlicht werden, sind: Entering the Arena (1985), The Machineries Of Joy (1989), „I” (1992), A Tribute To Metallica (1992), The Final Remixes (1994), III – Odyssey Of The Mind (1995) und Paradise Now (1997).

Zu diesen modernen Klassikern gehören einige der größten Hits der Band, darunter The Machineries Of Joy mit Nitzer Ebb, Metal Machine Music, Scent und die Zusammenarbeit mit dem legendären britischen Frontmann Arthur Brown bei der Interpretation seines Hymne Fire!

Die Krupps sind:

Jürgen Engler – Gesang, Keyboards, Gitarren, Steelophone

Ralf Dörper – Keyboards

Dylan Smith – Gitarren

Paul Keller – Schlagzeug

