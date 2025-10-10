Die Krupps: veröffentlichen neue Video-Single „Will nicht – MUSS!“

Gerade zurück von ihrer Tournee durch Europa und ausverkauften Konzerthallen veröffentlichen die Industrial-Metal-Legenden Die Krupps ihre neue Video-Single Will nicht – MUSS!. Der Track stammt aus der EP Will nicht – MUSS! / On Collision Course, die während der bereits beendeten und äußerst erfolgreichen 45-jährigen Jubiläumstournee dieser genreprägenden Band als handnummerierte Sammler-CD verkauft wurde.

Aufgrund der hohen Nachfrage nach der EP werden Die Krupps nur 45 Exemplare von Will nicht – MUSS! als exklusive 45th Anniversary Gatefold Vinyl Edition anbieten, die mit einer petrolgrünen Flüssigkeit gefüllt ist. Eine limitierte transparent-grüne Gatefold-Vinyl-Version wird ebenfalls erhältlich sein. Beide Versionen werden am 12. Dezember 2025 veröffentlicht.

Die EP Will nicht – MUSS! / On Collision Course enthält Gastbeiträge und Remixe von prominenten Musikern renommierter Acts wie Ministry, mit denen Die Krupps Anfang des Jahres erfolgreich durch die USA getourt sind. Die beiden Single-Tracks der EP bieten zudem einen ersten Vorgeschmack auf das kommende neue Album.

Die Krupps kommentieren: „Die ursprüngliche Idee zu Will Nicht – MUSS! basiert auf dem deutschen Filmklassiker M (1931), den Fritz Lang nach seinem großen Erfolg mit Metropolis gedreht hat“, erklärt Jürgen Engler. „Der Untertitel des Films Eine Stadt sucht einen Mörder fasst die Grundhandlung zusammen. Der kindermordende Antagonist pfeift während des gesamten Films immer wieder die Hauptmelodie aus Edvard Griegs In der Halle des Bergkönigs. Das hat uns dazu inspiriert, Griegs Melodie zu nehmen und sie mit unserem klassischen harten Die Krupps-Sound zu unterlegen. Die Komposition entstand genauso schnell wie unser Hit Robo Sapien aus dem Jahr 2013, was für uns immer ein gutes Zeichen ist. Wir hoffen aufrichtig, dass ihr den Track genauso positiv aufnehmen werdet!“