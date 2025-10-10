Eisregen – Krebskolonie (Re-Release)

Der Tod Ist Ein Meister Aus Thüringen. Die Anfänge der Thüringer waren wild. Indizierte Alben, verbotene Songs und schneller Kultstatus in der Szene. So kann man die ersten Jahre von Eisregen in nur einem Satz fassen. Die Faszination an der morbiden Band war sofort hoch und trotz Einschränkungen verteilte sich das Material von Zerfall, Krebskolonie oder auch Leichenlager. Über Krebskolonie schwebt bis heute das Damoklesschwert des Index. Nach 25 Jahren verschwindet dieses nun und macht den Weg frei für dieses Re-Release. Dafür haben Eisregen eine Produktion von 77 Minuten auf die Beine gestellt, die neben dem Originalalbum auch noch Bonusmaterial beinhaltet. Ihrem Label Massacre Records bleiben sie natürlich treu, mit dem sie bereits im letzten Jahr das indizierte Werk Farbenfinsternis neu auf die Reise geschickt hatten.

Mit dem heutigen Blick sind die Nummern gar nicht mehr so brutal wie noch vor zweieinhalb Jahrzehnten. Klar, Vorabend Der Schlacht, Nachtgeburt und Scharlachrotes Kleid legen den dreckigen Finger brachial in die eh schon eiternde Wunde. Scharlachrotes Kleid hat dabei seine Magie nicht verloren. Mein persönlicher Favorit bleibt der Titeltrack Krebskolonie. Der Mix aus The Walking Dead, dem menschlichen Leiden an der Krankheit und der Wahnvorstellung von Eisregen macht diesen Titel immer noch zum Massaker. Zudem steht Michael Roth, die Blutkehle, zu dieser Zeit in seinem absoluten Zenit. Nach Wundwasser verwässert die Kunst von Eisregen leider deutlich, auf der anderen Seite muss man auch Musik spielbar halten, wenn man schon im Dauerfokus der Behörden ist. Zurück zu Krebskolonie: Das Klangbild ist räudig old school und bringt den Spirit von damals zurück. Ältere Fans können dieses ganz sicher nachvollziehen, für Jüngere klingt es wohl so, als wenn Opa vom Krieg erzählt. Weitere Höhepunkte bilden Blassblaue Lippen und Abglanz Vom Licht. Mit Futter Für Die Schweine – Rezept 2025 und Thüringen schließt dieses nostalgische Kapitel. Das Bonusmaterial sind fünf Liveversionen vom WGT 2000 und runden diese Veröffentlichung ab. Viele warten seit Jahren darauf und können Krebskolonie jetzt endlich in ihren Händen halten.

Hier! geht es für weitere Informationen zu Eisregen – Krebskolonie (Re-Release) in unserem Time For Metal Release-Kalender.