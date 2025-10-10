VII Vitium: veröffentlichen zweite Single „Superbia / Lucifero“ aus ihrem selbstbetitelten Debütalbum

Die Band VII Vitium haben die zweite Single aus ihrem Debütalbum veröffentlicht, das am 31. Oktober 2025 erscheinen wird. Der Titel der neuen Single ist Superbia / Lucifero und sie ist auf YouTube mit einem von Stefano Mastronicola erstellten Lyric-Video verfügbar. Seht euch das Video hier an:

An den Grundpfeilern des Projekts sind Daniele Laurenti (Kryuhm), Giampi Tomezzoli (Kryuhm, Epitaph) und Daniele Pedrollo (Kayleth) beteiligt. Zudem bereichern John Goldfinch (L’Impero Delle Ombre) am Gesang und Dario Vicariotto (IV Sigillo) an der Lead-Gitarre das Line-Up.

Die Mission der Band geht weiter, indem sie die Welt der Sünde erkundet, sich von christlichen Lehren distanziert und eine persönliche Sicht auf die sieben Todsünden bietet. Sie geben ihren Dämonen eine Stimme mit einer magischen Fusion aus Dark Occult Sound à la Death SS und Paul Chain, kombiniert mit europäischem Doom, italienischen Progressive Rock-Elementen sowie unabhängigem Rock und 80er Jahre Darkwave.

VII Vitium werden euch in ihrer sündhaften Welt willkommen zu heißen.

VII Vitium online:

https://www.facebook.com/VIIVITIUM