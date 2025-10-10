Asymmetric Universe – A Memory And What Came After

Die Brüder Nicolò und Federico Vese gründeten Asymmetric Universe als kreatives Projekt, um ihre kompositorischen und klanglichen Ideen frei auszuprobieren. Das instrumentale Progressive-Metal-Projekt wurde 20218 ins Leben gerufen. Die Einflüsse reichen von Prog Metal bis Fusion, von Avantgarde-Jazz bis zu emotionalem Ambient, ergänzt durch Orchestration. Das klingt nicht nur spannend, sondern auch verdammt wild und kann beim Hörer ganz schnell in die Hose gehen. In 48 Minuten führen die Künstler den Hörer durch neun teils episch verstrickte Tracks. Auf ihrem aktuellen Longplayer A Memory And What Came After versucht das italienische Duo noch intensiver, die Klangwelt des Metals mit den Impulsen des Jazz zu vereinen.

Beim Opener Coquelicot holen sich die beiden Brüder direkt Richard Henshall von Haken mit an Bord. Richard ist definitiv ein Profi darin, verschachtelte Klänge in ein fließendes Soundmuster zu pressen. Zu dritt gestalten sie den Einstieg interessant, auch wenn bereits hier klar wird, dass die nächsten Minuten keine einfachen werden. Viel Gefrickel, anstrengende Jazz-Attacken und ein musikalischer Kosmos, der nicht wirklich jeden erreicht. Nicolò und Federico Vese verstehen ganz sicher ihr Handwerk und die Leidenschaft hinter ihren Songs ist spürbar. Auf der anderen Seite schaffen es die beiden Italiener jedoch nicht, den Konsumenten mit auf die Reise zu nehmen. Um Asymmetric Universe lieben lernen zu können, muss man ein mehr als dickes Jazz-Prog-Metal-Fell besitzen. Aus einem Flickenteppich an Klängen versuchen die Künstler Kompositionen zu erschaffen, die meist übers hörbare Ziel hinausschießen. So bekommt man bei Fair Enough oder auch Feather On A Glass vom Gehirn vermittelt, dass es sich in einer überlasteten Phase befindet und von den Reizen regelrecht überflutet wird. Diese Reaktion kann auch Reaction – Overthrow (feat. Jared Yee, Sungazer) nicht aufhalten und so bleibt A Memory And What Came After eine Produktion, die nur hart gesottene Genrefans in Extase bringt.

