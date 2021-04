Die Krupps: veröffentlichen neues Cover-Album

Das Mutterschiff des deutschen Industrial/Metal-Crossover schlägt wieder zu. Seit 1980 haben Jürgen Engler, Ralf Dörper und ihre diversen Mitstreiter die alternative/elektronische Musikszene geprägt wie keine andere Band, vor allem durch die raffinierte Kombination der beiden Stile „Industrial“ und „Metal“, die sie in den 1990er Jahren kreierten und die es vorher gar nicht gab. Unzählige andere Acts haben seitdem diesen Stil, der von dieser außergewöhnlichen Band erfunden und auf den Weg gebracht wurde, adaptiert.

Jetzt wird es Zeit, dass Die Krupps mal ihren eigenen Heroen Tribut zollen, und was wäre dafür besser geeignet als ein Album randvoll mit Coverversionen im typischen Die Krupps-Electro-Metal-Style? Aber seht und hört selbst, die Mannen um Jürgen Engler haben echte Kleinode ihrer „Behandlung“ unterzogen:

Tracklisting:

The Number One Song In Heaven (originally by Sparks) Chinese Black feat. Jyrki 69 (originally by The Neon Judgement) Whip It (originally by Devo) (Don’t Fear) The Reaper feat. James Williamson (originally by Blue Öyster Cult) To Hell With Poverty! feat. Big Paul Ferguson (originally by Gang Of Four) No More Heroes feat. Ross The Boss (originally by The Stranglers) Another One Bites The Dust (originally by Queen) Marilyn Dreams (originally by B-Movie) Collapsing New People (originally by Fad Gadget) New York (Version 9/11) (originally by MCL)

Die neue Single To Hell With Poverty! könnt ihr hier hören:

Das Cover Album Songs From The Dark Side Of Heaven erscheint in Europa über SPV/Oblivion am 28.05.2021 als CD DigiPak und LP.

https://www.diekrupps.com/

https://www.facebook.com/diekruppsofficial/

https://www.facebook.com/spvhannover/