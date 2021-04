Lost In Grey: veröffentlichen „Under The Surface“ am 02.07.2021

Die finnische Theatrical-Metal-Band Lost In Grey hat soeben die Veröffentlichung ihres dritten Studioalbums Under The Surface für den 02.07.2021 über Reaper Entertainment angekündigt.

In den letzten Jahren haben sich die Theatrical-Metal-Pioniere als einer der vielversprechendsten und inspirierendsten Acts der finnischen Metalszene erwiesen und ihr Publikum durch ihr vielseitiges musikalisches Storytelling und ihren gewaltigen Sound elektrisiert.

Jetzt laden Lost In Grey dazu ein, mit ihnen Under The Surface zu tauchen, wo Musik und Geschichten Hand in Hand tanzen und alles möglich ist. Machen Sie sich bereit für eine verdrehte Achterbahnfahrt durch Stürme und Gezeiten – gewürzt mit ein paar Funken Sternenstaub.

Das Album wurde produziert und aufgenommen von Harri Koskela / Grey Realm Studio, gemischt von Juhis Kauppinen / Shedstudios und gemastert von Daniel Hagström / Finnvox.

Die Band enthüllt auch das Cover-Artwork des neuen Albums, das von Miika Haavisto gestaltet wurde.

Die Band erklärt dazu:

„Greetings all thee!

We have travelled through The Waste Land

back into The Grey Realms.

Now we’re resting by the river,

or so it seems.

The raging seas of life, however,

all the Waves tossing us here and there…

These storms cannot be avoided forever,

so let us dive together to see

what lies Under the Surface, beneath.

Yours sincerely, Lost in Grey„

Die Trackliste liest sich wie folgt:

1 I

2 Disobedience

3 Waves

4 Shine

5 Varjo

6 Souffrir

7 Stardust – I. The Race

8 Stardust – II. Sand Castles

9 Stardust – III. The Abyss

Die erste Single Souffrir wird am 07.05.2021 veröffentlicht.

Damit ihr die Single nicht verpasst, richtet Euch hier eine Erinnerung auf Spotify ein: https://smarturl.it/Souffir_LostInGrey

Über Lost In Grey:

Die finnische Symphonic Metal Band Lost In Grey wurde 2013 von Komponist, Sänger und Keyboarder Harri Koskela und der Texterin und Sängerin Anne Lill Rajala gegründet. Was ursprünglich nur als kurzfristiges Projekt geplant war, wuchs schnell zu einer richtigen Band heran. Inspiriert von einer großen Vielfalt an Musikgenres, Literatur und der Welt selbst, kreiert Lost In Grey facettenreiche Musik und bringt Elemente der Dramatik in ihre Songs und Live-Auftritte. Nun steht die Band kurz vor der Veröffentlichung ihres dritten Full-Length-Albums Under The Surface im Sommer 2021, welches über Reaper Entertainment Europe veröffentlicht wird.

Nach den vorherigen Albumveröffentlichungen, The Waste Land (2019) und The Grey Realms (2017), die beide großartige Reaktionen von Publikum und Medien hervorriefen, macht dieses neue Album einen weiteren Riesenschritt zu noch größeren musikalischen Abenteuern. Die Sängerinnen Emily Leone, Anne Lill Rajala und Harri Koskela spielen die Hauptcharaktere innerhalb der übergreifenden Geschichte auf dem Album, und bringen durch ihre Gesangstalente eine ganz eigene Note mit.

Discography:

2017 – The Grey Realms

2019 – The Waste Land

Music Videos:

Lost In Grey – The Waste Land:

Lost In Grey – Dark Skies: https://www.youtube.com/watch?v=T0CD_Q2B5ao