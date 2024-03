Lost In Grey: veröffentlichen die neue Single „The Bottomless Pit“ vom kommenden Album „Odyssey Into The Grey“

Es wird langsam ernst: In vier Wochen veröffentlichen die finnischen Theatrical-Metal Pioniere ihr neuestes Werk Odyssee Into The Grey. Mit der Single The Bottomless Pit zeigen die Skandinavier ihre volle Bandbreite:

Komponist Harri Koskela erzählt stolz:

„The Bottomless Pit repräsentiert die vielseitigste und theatralischste Seite des neuen Albums, begleitet von vielen orchestralen Elementen. Musikalisch habe ich mich von bestimmten Filmmusiken inspirieren lassen, und einige werden vielleicht hier und da ein paar Ennio Morricone-Vibes erkennen. Dieser Track ist einer der ersten, an dem wir zusammen mit Francesco Ferrini von Fleshgod Apocalypse gearbeitet haben, was die orchestralen Elemente angeht, und ich bin sehr glücklich darüber, wie er geworden ist! Außerdem ist es einer der beiden Songs, die wir zusammen mit Anne Lill für dieses Album komponiert haben.“

Anne Lill ergänzt:

„Storytechnisch ist The Bottomless Pit der „Bösewicht-Song“ des kommenden Albums, dessen Titel auf ein Zitat von Erich Fromm zurückgeht: „Die Gier ist ein Fass ohne Boden, das den Menschen in einer endlosen Anstrengung erschöpft, das Bedürfnis zu befriedigen, ohne jemals Befriedigung zu erreichen.“

Wir singen hauptsächlich als unsere Charaktere, aber es gibt zwei Zeilen, in denen ich als „ich selbst“ singe. Das ist auch das Lied, in dem meine Figur Lillian gewissermaßen merkt, dass sie auch eine dunkle Seite hat. Da ich mich immer für verschiedene Formen der Kunst interessiere (z.B. Schreiben, Singen, bildende Kunst), habe ich diesmal auch improvisierten Tanz für das Musikvideo gemacht.“

Das Album erscheint am 05.04.2024, der Vorverkauf läuft gut:

