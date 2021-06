Lost In Grey: veröffentlichen dritten Album Trailer

Die finnische Theatrical-Metal-Band Lost In Grey hat die Veröffentlichung ihres dritten Studioalbums Under The Surface für den 2. Juli 2021 über Reaper Entertainment angekündigt.

Heute präsentiert die Band den dritten Album Trailer auf YouTube in welchem Anne Lill Rajala (vocals) und Harri Koskela (vocals, keyboards and composer) Einblicke in die Produktion und die Aufnahmen des neuen Albums geben. Zu sehen gibt es das Video hier:

Die Band hat bereits die erste digitale Single Souffrir und die zweite Single Waves des neuen Albums veröffentlicht.

Under The Surface kann ab sofort vorbestellt werden: www.reapermusic.de/lostingrey-surface

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: