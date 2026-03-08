Virus Linko: finnisches Metalpunk-Duo veröffentlicht explosive Single „Ryhtiliikettä“

Aus Finnland kommt eine neue, energiegeladene Kraft im Metalpunk: Virus Linko. Das Projekt, das ursprünglich 2020 während einer Phase der Isolation als rohes Experiment begann, hat sich in sechs Jahren zu einer professionellen Zwei-Mann-Formation entwickelt.

Was einst als persönliches Ventil für Frust und Kreativität hinter verschlossenen Türen startete, ist heute ein durchdachtes und kraftvolles Klangprojekt. Die beiden maskierten Musiker arbeiteten jahrelang im Hintergrund an ihrer musikalischen Identität, bevor sie 2026 als eingespielte Einheit an die Öffentlichkeit treten.

Im Mittelpunkt der Band steht eine klare Philosophie: Präzision, Attitüde und Energie. Virus Linko verbindet die technische Genauigkeit des finnischen Metal mit der kompromisslosen Haltung des Punk. Daraus entsteht ein intensiver Sound, der wie eine musikalische Zentrifuge wirkt – ein Linko, der Hörer in einen kontrollierten, aber chaotischen Klangsturm zieht.

Mit ihrer aktuellen Single Ryhtiliikettä treibt die Formation ihren Stil weiter voran. Der Track bewegt sich zwischen Metalpunk und Thrash und zeigt die Entwicklung des Projekts: professionelles Songwriting, kombiniert mit der rohen, kinetischen Energie, die aus der ursprünglichen Isolation des Projekts entstanden ist.

Ryhtiliikettä steht damit exemplarisch für den Weg von Virus Linko – von einem experimentellen DIY-Projekt hin zu einem ambitionierten Metalpunk-Act mit klarer Vision und maximaler Spannung.

