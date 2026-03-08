The Scobeys: veröffentlichen brachiale Single „White Rabbit“

Die Metalband The Scobeys aus dem Südosten von Texas hat ihre kompromisslose Single White Rabbit veröffentlicht. Der Track ist ab sofort auf allen großen Streaming-Plattformen verfügbar und unterstreicht einmal mehr den rohen, aggressiven Sound der Band.

Direkt aus den sumpfigen Landschaften von Orange, Texas, liefern The Scobeys einen kompromisslosen Mix aus heruntergestimmten, schweren Riffs, rauen Growl-Vocals und wuchtigen Beats. White Rabbit präsentiert sich als ungefilterte Klanggewalt, die Hörer in einen düsteren Soundstrudel zieht und dabei die energiegeladene Mission der Band deutlich macht: kompromissloser Heavy Metal ohne Zugeständnisse.

Mit der neuen Veröffentlichung knüpft die Gruppe an den wachsenden Underground-Buzz ihrer vorherigen Songs wie Backbone, Desensitize und Boodfart an. Ihr Stil bleibt dabei unverändert: kein Trend-Metal, keine Schnörkel – sondern purer, harter Sound, geprägt vom rauen Umfeld der Golfküste.

White Rabbit ist ab sofort auf allen gängigen Streamingdiensten verfügbar.

Weitere News findet ihr HIER!