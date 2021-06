Goatfuneral: enthüllen Video zu „A Spoon Full Of Peace“

Eisregen/Goatfuneral werden ihr neues Album Bitterböse am 18.06.2021 bei Massacre Records veröffentlichen!

Seit heute kann man sich das offizielle Video zu Goatfunerals neuer Single A Spoon Full Of Peace ansehen, welche sich mit dem Thema Drogenmissbrauch beschäftigt.

Das offizielle Video zu Eisregens Single Sei Mein Totenlicht kann man such auf https://youtu.be/taC5Jbh5tBY ansehen.

Entstanden komplett im Corona-Lockdown, konzipierten die Eisregen-Masterminds M. Roth & Yantit Bitterböse als Gemeinschaftswerk mit ihrer eigenen Black Metal-Inkarnation Goatfuneral.

Bitterböse ist sowohl Eisregens 15. Studioalbum als auch Goatfunerals 2. Studioalbum.

Das Coverarwork basiert auf einem Foto von Markus Stock Photography.

Markus Stock mischte und masterte das Album auch in der Klangschmiede Studio E.

Bitterböse wird in folgenden Formaten erhältlich sein: 2-CD Mediabook, limitierte Vinyl LP (schwarz), limitierte Picture Disc LP sowie exklusiv im Nuclear Blast Onlineshop als limitierte Vinyl LP (durchsichtig), bei EMP als limitierte Vinyl LP (rot) sowie bei Music Merchant als limiterte Vinyl LP (weiß).

Hier kann man das Album vorbestellen » https://lnk.to/bitterboese

Die exklusiven LP-Varianten gibt es hier:

Exklusive LP (durchsichtig) bei Nuclear Blast » http://bit.ly/bitterboeseNB

Exklusive LP (rot) bei EMP » http://bit.ly/bitterboeseEMP

Exklusive LP (weiß) bei Music Merchant » http://bit.ly/bitterboeseMM

Eisregen/Goatfuneral – Bitterböse

CD 1 – Eisregen / Vinyl A-Side

1. Sei Mein Totenlicht

2. Bitterböse

3. Ein Pfund Fleisch

4. Heute Ist Krüppelnacht

5. Nur Eine Weitere Leiche Im Wald

6. Am Ende

CD 2 – Goatfuneral / Vinyl B-Side

1. Hellfire Club – For Members Only

2. A Spoon Full Of Peace

3. Antisocial East-German Black Metal

4. Way Home

5. Dunkeldeutschland

6. Satan Calls

Eisregen

Goatfuneral

