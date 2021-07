Lost In Grey: „Under The Surface“ ab sofort im Handel

Es wurde auch Zeit: Heute veröffentlicht die finnische Theatrical-Metal-Band Lost In Grey endlich ihr drittes Studioalbum Under The Surface über Reaper Entertainment.

Bestellt Euch das Album hier: http://www.reapermusic.de/lostingrey-surface

Die Band sagt dazu:

„Seid gegrüßt, ihr alle!

Wir begrüßen Euch zum 3. Kapitel der Lost in Grey-Saga und der Welt der Grey Realms.

Dieses Mal werden wir tiefer unter die Oberfläche tauchen, tiefer in die Welt, die Charaktere und auch das Publikum, das daran teilnimmt.

Die Band wird Euch mitnehmen auf eine Reise durch Stürme und Gezeiten, gewürzt mit einigen Funken Sternenstaub.

In diesem Sinne wünschen wir Euch viel Glück bei der Suche nach all den Schätzen, die darunter verborgen sind, und hoffen, dass Sie das Abenteuer genießen werden!

Mit freundlichen Grüßen, Lost in Grey„

Harri fügt hinzu:

„Musikalisch ist Under The Surface für mich die beste Komposition, die ich bisher gemacht habe. Ich kann ehrlich sagen, dass ich besonders stolz auf das bin, was wir als Band erreicht haben, und meiner Meinung nach kann man das auf dem Album wirklich hören. Noch einmal, die Musik kann nicht als Fast-Food der Musikindustrie beschrieben werden – es ist eher etwas, das seine Zeit braucht, bevor es sich öffnet, und definitiv einige Spins mehr, um sich voll zu entfalten, aber am Ende wird es die Mühe wert sein. Ich hoffe, ihr alle werden das Album so sehr genießen, wie wir es genossen haben, es für Euch zu erstellen.“

ICYM:

Varjo (Official Video): https://youtu.be/HKeBK_-OQYc

Waves (Official Video): https://www.youtube.com/watch?v=fm64U03l3vc

Souffrir (Offical Video): https://www.youtube.com/watch?v=X33jittFe6Y

Track-by-Track #1: https://www.youtube.com/watch?v=RQKxFv1GvxM

Track-by-Track #2: https://www.youtube.com/watch?v=wqfgnt-vIrI

Track-by-Track #3: https://www.youtube.com/watch?v=5qk8E33R04Y

Album Trailer #1: https://www.youtube.com/watch?v=_eYJgZ4opM8

Album Trailer #2: https://www.youtube.com/watch?v=gIafN32JBxg

Album Trailer #3: https://www.youtube.com/watch?v=0WknfLBf5SI

In den letzten Jahren haben sich die Theatrical-Metal-Pioniere als einer der vielversprechendsten und inspirierendsten Acts der finnischen Metalszene erwiesen und ihr Publikum durch ihr vielseitiges musikalisches Storytelling und ihren gewaltigen Sound elektrisiert.

Jetzt laden Lost In Grey dazu ein, mit ihnen Under The Surface zu tauchen, wo Musik und Geschichten Hand in Hand tanzen und alles möglich ist. Machen Sie sich bereit für eine verdrehte Achterbahnfahrt durch Stürme und Gezeiten – gewürzt mit ein paar Funken Sternenstaub.

Das Album wurde produziert und aufgenommen von Harri Koskela / Grey Realm Studio, gemischt von Juhis Kauppinen / Shedstudios und gemastert von Daniel Hagström / Finnvox.