Defocus: Album und Single-Release

Defocus veröffentlicht heute sein Debütalbum In Our Heads ein.

In The Eye Of Death We Are All The Same ist als exklusives Bundle bei Impericon erhältlich. Das deutsche Metalcore-Quartettveröffentlicht heute sein Debütalbum In The Eye Of Death We Are All The Same und läutet diesen bedeutenden Release mit ihrem Fokus Trackein.ist als exklusives Bundle beierhältlich.

Mit der Veröffentlichung von In The Eye Of Death We Are All The Same betritt Defocus die Metal-Szene mit einer Platte voller schwerer, tief gestimmter Songs. Ein tiefer Einblick in die Welt, in der wir leben und wie wir alle davon betroffen sind. In The Eye Of Death We Are All The Same ist ein herausforderndes Album, das deine Aufmerksamkeit ergreift.