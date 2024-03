Defocus: neues Album „There Is A Place For Me On Earth“ jetzt erhältlich

Das Metal-Kraftwerk Defocous hat sein elektrisierendes neues Album There Is A Place For Me On Earth veröffentlicht, das ab sofort weltweit über Arising Empire erhältlich ist. Mit den packenden Singles Biased, Let The Bond Be My Grave und Crooked Mind sowie dem pulsierenden Flatlines unterstreicht dieses Album das Wachstum und die Innovation der Band innerhalb der Metalcore-Szene und bietet eine tiefgreifende Erkundung ihrer rohen Energie und ihres kreativen Könnens.

Zeitgleich mit dem Debütalbum haben Defocous ein episches Musikvideo zu Don’t Let It Hurt Me veröffentlicht, das eine intensive visuelle Dimension in ihre klangliche Erzählung einbringt. Diese Veröffentlichung, gepaart mit dem visuell beeindruckenden Video, hat die Vorfreude und den Enthusiasmus ihrer Fangemeinde noch verstärkt und Defocous‚ Rolle als Innovator im Metalcore-Bereich untermauert.

Seht euch das Video zu Don’t Let It Hurt Me hier an:

There Is A Place For Me On Earth ist als CD, limitiertes farbiges Vinyl, zusammen mit einzigartigen Merch-Optionen im Arising Empire Online-Shop erhältlich:

https://arisingempire.com/defocus

Mit There Is A Place For Me On Earth wird das Publikum eingeladen, in die umfassende Intensität und Kreativität der neuesten musikalischen Reise von Defocous einzutauchen.

„Nie zuvor habe ich so viel Bewältigung in der Musik, die wir machen, erlebt. Der Prozess des Schreibens dieses Albums führte mich durch die verzweifelte Suche nach einem Ort, an den ich tatsächlich passe. Dieses Album ist für alle geschrieben, denen es genauso geht – denn es gibt einen Platz für jeden auf dieser Erde.“ – Band

Mehr Infos zu Defocus und ihrem neuen Album There Is A Place For Me On Earth findet ihr hier:

Defocus sind:

Simon Müller | Gesang

Jeffrey Uhlmann | Gitarre

Marcel „Bambam“ Heberling | Bass

Jonas Mahler | Schlagzeug

Defocus online:

https://www.facebook.com/defocus

https://www.instagram.com/defocus.band/

http://defocusband.com/