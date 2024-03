Der auf Long Island lebende Künstler Cold Hart veröffentlicht seine neue Single Light Headed mit seinem langjährigen Freund und Kollaborateur Bones. Light Headed, ein tränenreicher Tagebucheintrag aus seinem kommenden Album Pretty In The Dark, verbindet eine luftige, atmosphärische Produktion mit den zarten Klängen einer Akustikgitarre. Die minimale Kulisse lässt die verletzliche Qualität des Gesangs beider Künstler durchscheinen, während sie eine zarte Geschichte über „die Zeiten, in denen man sich streitet und vergessen hat, dass das Endziel immer die Liebe war“ erzählen.

„Bones war die erste Person, die mich in diese Musikwelt einführte“, fährt Cold Hart fort. „Light Headed fühlt sich an wie ein Song, den wir schon immer machen wollten, aber irgendwie schien es, als wäre genau jetzt der richtige Zeitpunkt in unserem Leben. Es ist der letzte Song von meinem neuen Album und gleichzeitig der emotionalste.“ Schaut Euch das Video zu Light Headed feat. Bones jetzt hier an: Als Architekt einer der einflussreichsten Musikbewegungen der 2010er Jahre und darüber hinaus hat Cold Hart das bahnbrechende Gothboiclique-Kollektiv mitbegründet und die Definition von Punk und Emo für immer verändert.

Mit Pretty In The Dark erforscht Cold Hart weiterhin die unendlichen Möglichkeiten des GBC-Ethos, das Vertraute mit dem Unbekannten, das Helle mit dem Dunklen und das Nostalgische mit der Zukunft zu vermischen.

Seit der GBC-Blog-Ära hat sich für Cold Hart vieles verändert. Während sein Album Every Day Is A Day (2021) inmitten der Geburt seiner neugeborenen Tochter und des Umzugs mit seiner Frau von seiner Heimatstadt Long Beach nach Long Island entstand, ist „Pretty In The Dark ein Aufatmen“, während er sich in dieser Routine einfindet. Er ist jetzt Vater von zwei Kindern, und nachdem er weiter hinein nach Long Island gezogen ist und sich an den Rhythmus des Erwachsenseins gewöhnt hat, nimmt er nun die Nuancen des Lebens in Angriff.

Inspiriert durch eine neue Sichtweise auf die Dunkelheit, reflektiert Cold Hart darüber, wie er auf das augenzwinkernde Wortspiel des Titels kam: „Ich mag es, draußen im dunklen Wald zu stehen und zu spüren, wie ruhig es ist. So ist auch das Album; statt dass die Dunkelheit beängstigend ist, ist sie schön.“