Pain – I Am

Artist: Pain

Herkunft: Ludvika, Dalarna, Schweden

Album: I Am

Spiellänge: 41:08 Minuten

Genre: Elektronik/Industrial Metal

Release: 17.05.2024

Label: Nuclear Blast Records

Link: https://www.painworldwide.com

Bandmitglieder:

Peter Tägtgren

Livemusiker:

Gesang – Peter Tägtgren

Gitarre – Sebastian Svalland

Bass – Jonathan Olsson

Schlagzeug – Sebastian Tägtgren

Tracklist:

I Just Dropped By (To Say Goodbye) Don’t Wake The Dead Go With The Flow Not For Sale Party In My Head I Am Push The Pusher The New Norm Revolution My Angel Fair Game

I Am ist das mit Spannung erwartete neue Album von Pain, das am 17. Mai 2024 veröffentlicht wird. Mit ihrer einzigartigen Fusion aus Industrial Metal und elektronischen Elementen hat sich die schwedische Band seit ihrer Gründung im Jahr 1996 einen festen Platz in der Metal-Szene erobert. Angeführt von Frontmann Peter Tägtgren präsentiert die Band ein facettenreiches Repertoire, das von kraftvollen Riffs bis hin zum Melodischen reicht. Bekanntlich wurde Pain als Ein-Mann-Band konzipiert. Doch präsentieren sich Pain bei Live-Auftritten als vollständige Band, natürlich sind Sebastian Svalland und Jonathan Olsson bei Auftritten dabei, doch auch Sebastian Tägtgren, der Sohn des Frontmanns, unterstützt die Band seit 2017 am Schlagzeug im Studio sowie bei Live-Auftritten.

Mit einer kraftvollen Mischung aus Industrial Metal und elektronischen Elementen verspricht das Album, die Hörer auf eine fesselnde Reise durch dunkle Emotionen und mitreißende Rhythmen zu führen. Die eindringlichen Texte und die markante Stimme von Frontmann Peter Tägtgren verleihen jedem Track eine einzigartige Intensität.

Ein Merkmal von I Am ist die Vielseitigkeit der Songs. Von aggressiven Tracks wie I Just Dropped By (To Say Goodbye) bis hin zu ruhigeren Songs wie My Angel oder Fair Game präsentiert das Album eine breite Palette von Emotionen und Stimmungen.

Party In My Head ist auch schon einige Jahre draußen, aber immer noch ein absoluter Party Son. Doch auch Push The Pusher oder Go With the Flow sind zwei Lieder, die mit hymnischen Refrains sowie ihrem instrumentalen Aufbau überzeugen.

Not For Sale, Don’t Wake The Dead und I Am sind drei Songs auf der Platte, die etwas ruhiger anfangen und instrumental und gesanglich aufbauen. In den Liedern selbst sind die Drei auch etwas ruhiger als andere Songs auf dem Album, I Am sogar mehr als Not For Sale oder Don’t Wake The Dead. Dennoch alles sehr starke Songs, die mit ihrer Klangwelt überzeugen.

The New Norm und Revolution sind Tracks des Albums, die beide kraftvolle Botschaften und mitreißende musikalische Arrangements bieten.

Fair Game ist ein packender Schlusstrack auf dem Album von Pain. Mit intensiven Gitarrenriffs und eindringlichen Texten hinterlässt der Song einen nachhaltigen Eindruck und rundet das Album auf beeindruckende Weise ab.

Die Produktion von I Am ist beeindruckend, mit einem klaren und kraftvollen Sound, der die Intensität der Musik unterstreicht. Peter Tägtgren, der kreative Kopf hinter Pain, zeigt sein Talent als Songwriter, Produzent und Multi-Instrumentalist und schafft ein Album, das sowohl eingängig als auch anspruchsvoll ist. Mit seiner kraftvollen Musik und seinen düsteren Texten lädt das Album die Hörer ein, über die Welt um sie herum und nachzudenken und sich von der kraftvollen Energie der Musik mitreißen zu lassen.