Projekt Krank – Aufbruch

Ein deutschsprachiges Projekt aus der Schweiz lässt die Industrial Metal Muskeln für sich sprechen. Projekt Krank hat mit Aufbruch sein neuestes Werk über Boersma-Records Anfang Mai veröffentlicht. Feine Black Metal Elemente greifen in NDH Härte Riffs – so schwingen Rammstein auch bei Projekt Krank mit. Mit dem Fingerzeig auf die Gesellschaft üben sich die neutralen Schweizer als gesellschaftliche Moralapostel. Doch kann der Alpenstaat Kritik? Projekt Krank hat zumindest den Mut, aus der Deckung zu kommen.

Begonnen mit Alter Mann rollen sie langsam durch das 50 Minuten starke Werk und ziehen dafür aggressive Industrial Atmosphären auf. Gespickt von Extreme Metal Elementen spricht auch eine kleine Eisregen-Stimme aus den Songtexten von Projekt Krank. Leicht morbid, schwermütig und oft negativ geprägt, lassen sie kein gutes Haar an unserer Zeit. Aufbruch greift nach Keyboard-Klängen, die den Hörer benebeln sollen. Wenn wir schon Bands nennen, die Projekt Krank beeinflussen, dann darf man auch noch Die Apokalyptischen Reiter mit in den Topf schmeißen. Im weiteren Verlauf prägen Dämonen, Stille und Stahlherz den Silberling. An Abwechslung mangelt es dem Langeisen nicht und die Ideen sind grundsätzlich auch nicht die schlechtesten. Einzig und wohl größtes Manko, dass sie mit ihrem Projekt das Rad nicht neu erfinden und die Handschriften der bereits genannten Bands nur zu gerne für sich sprechen lassen. Dabei sind die Acts dem Projekt Krank um eine deutliche Nasenlänge voraus und lassen Aufbruch spätestens im zweiten Anlauf in einem dumpfen Nebel verschwinden, anstatt im Glanze des Rampenlichts zu erstrahlen. Potenzial hat die Truppe, nur ist es in diesem Genre-Cocktail nicht wirklich leicht, noch aus der Masse herauszustechen, und das gelingt mit diesem Album leider überhaupt nicht.

