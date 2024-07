Eradicator: veröffentlichen neue Single und Video “Kill Cloud”

Eradicator haben Kill Cloud veröffentlicht, die neue Single vom kommenden Studioalbum The Paradox, welches am 20.09.2024 bei Metalville Records erscheinen wird.

Das offizielle Video kann hier angesehen werden:

Der Begriff Kill Cloud steht für die militärische Nutzung des zivilen Internets und die Informationen, die unsere vernetzten Smart-Geräte sammeln und übermitteln. Explizit ist der Songtext inspiriert durch ein Interview mit einer Drohnenpilotin, die an mehreren realen Kriegsschauplätzen gleichzeitig partizipiert hat. Sie tötete aus dem Homeoffice defacto Menschen auf der anderen Seite der Erdkugel, in einem Land dessen Kultur ihr fremd war. Die Metaphern sollen an ein Computerspiel erinnern und zusammen mit der größten Sorge der Pilotin, ob ihr morgendlicher heißer Kaffee auf dem Schreibtisch steht, die Absurdität der Situation darstellen – die abstrakte militärische Entmenschlichung des Tötens.

Ein besonderes musikalisches Stilmittel sind hier die hämmernden, tirolischen Tom-Läufe und Doublebass Rhythmen in Intro, Strophe und Bridge. In den Refrains nehmen Eradicator zugunsten der Melodieführung und des Grooves die Geschwindigkeit raus. Dem aufmerksamen Zuhörer entgehen sicher nicht die jazzigen Vibes im Drumming, bevor das Gaspedal in der Bridge wieder durchgetreten wird und die den Refrain schließende Gesangslinie einen zurückholt – in die Welt des ungezügelten Thrash Metals. Der ausgedehnte C-Teil enthält ein besonderes Gitarrensolo, welches man direkt mehrfach hören möchte und einen an megadetheske Kompositionen erinnern lässt. Die Spielfreude von Eradicator reißt einen im instrumentalen Interlude von Kill Cloud mit, bis am Ende des Songs durch gesteigerte Schlagzeug- und Gitarrenparts das musikalische Finale thrashlastig triumphiert.

Das Cover der Single zeigt einen uniformierten Kämpfer einer Eliteeinheit, umringt von unheilbeschwörenden Drohnen, die nur den Befehl „KILL“(töten) kennen. Die zerbombte Hintergrundkulisse führt die Grausamkeit des Krieges vor Augen. Verantwortlich für die Illustration ist die junge ukrainische Künstlerin Alina Volnianska, die dieses Kunstwerk mit Bewusstsein um die traurige Realität eines zerstörerischen Angriffskrieges, dem ihre Heimat zum Opfer fällt, erschaffen hat.

Die Single, wie auch das gesamte Album wurden von Sebastian „Seeb“ Levermann (Orden Ogan, Asphyx, Brainstorm) gemixt/gemastert und zusammen mit Seba Stöber produziert.

Line-Up:

Sebastian “Seba” Stöber – Guitar/Vocals

Robert “Robb” Wied – Guitar

Sebastian Zoppe – Bass

Jan-Peter “Pitti” Stöber – Drums

Links:

https://eradicator.de/

https://www.facebook.com/EradicatorThrash/

https://www.instagram.com/eradicator_thrash/

