Eradicator: „Alive In The Dead Eye Of The Vortex“ erscheint am 21.11.2025

Ein verregneter Samstagnachmittag im Jahr 2004: Eine wilde Schar Jugendlicher trifft sich in ihrem Proberaum, einer kleinen Kammer einer Scheune im beschaulichen Sauerland. Im Kreator-, Judas Priest– und Metallica-Shirt covert die frisch gegründete Band die Klassiker ihrer Heroen – der Grundstein für Eradicator ist gelegt!

20 Jahre später feiern die Thrasher ihr Jubiläum mit einem besonderen Heimspiel. Gemeinsam mit dem Siegener Vortex riefen sie im Oktober 2024 das Evil Twisted Metal Feast ins Leben. Sechs Bands, 250 Fans, ein unvergesslicher Abend und die Entscheidung, diesen Moment festzuhalten.

Mit Alive In The Dead Eye Of The Vortex veröffentlicht Eradicator nun ein 11 Songs starkes Live-Album, das sich durch die gesamte Bandgeschichte thrasht. Auch vier Tracks des aktuellen Longplayers The Paradox sind dabei. Mit Evil Twisted Mind, dem namensgebenden Song des Konzerts, kehrt zudem einer ihrer ältesten Songs zurück, welcher bereits auf ihrem ersten Release, dem Demo Back To The Roots (2007), zu hören war. Die Geschichte wiederholt sich auch hinter den Reglern: Produzent Jörn Michutta, schon für das Demo verantwortlich, hat aus den Live-Spuren einen dynamisch donnernden Mix geformt, der Energie und Atmosphäre des Abends perfekt einfängt.

Verantwortlich für das Coverdesign ist Sebastian Jerke, der für ein galaktisches Wiedersehen mit dem Plaquebringer sorgt.

Wer Eradicator kennt, weiß, dass sie live keine Kompromisse machen. Und alle anderen können das nun hautnah auch selbst auf Platte erleben!

Setlist:

Possessed By The Devil Of Ashes And Sand Beyond The Shadows Void Jackals To Chains Into Oblivion Perpetual Sacrifice Evil Twisted Mind Kill Cloud Baptized In Blood The Paradox Read Between The Lies

Line-Up

Sebastian “Seba” Stöber – Gitarre/Gesang

Robert “Robb” Wied – Gitarre

Sebastian Zoppe – Bass

Jan-Peter “Pitti” Stöber – Schlagzeug

Tourdaten

18.10.2025 Siegen Evil Twisted Metal Feast Vol. II

07.11.2025 Hamburg Thrash Feast Hamburg

08.11.2025 Berlin Berlin Freshfest

27.12.2025 Andernach Jugendzentrum Andernach