Eisbrecher: laden zum Adventssingen ins Kaminwerk Memmingen

Das Kaminwerk Memmingen wird am 19.12 und 20.12.2025 zur Bühne für ein außergewöhnliches vorweihnachtliches Spektakel. Die Band Eisbrecher um Frontmann Alex Wesselsky sorgt für ein Konzerterlebnis, das alles andere als besinnlich sein wird. Seit Jahren ist das Adventssingen ein fest verankerter Termin im Eisbrecher-Kalender – und längst Kult bei der treuen Fangemeinde. Auch 2025 dürfen sich die Besucher auf ein abwechslungsreiches Programm freuen: Von stimmungsvollen Mitsingmomenten bis hin zu den harten, markanten Hits der Band entfaltet sich ein Kontrastprogramm, das Weihnachtsstimmung auf unverwechselbare Eisbrecher-Art zum Klingen bringt.

Wegen der hohen Nachfrage gibt es auch in diesem Jahr wieder zwei Konzertabende. Schon jetzt ist der Run auf die Tickets groß – für den Samstag, 20.12.2025, sind keine Karten mehr erhältlich, der Veranstaltungstag ist restlos ausverkauft. Für Freitag ist noch ein Restkontingent verfügbar – Interessierte sollten jedoch besser schnell sein.

Fakten im Überblick:

Adventssingen mit Eisbrecher + Special Guest: Schattenmann

Datum: Freitag, 19.12.2025 & Samstag, 20.12.2025

Ort: Kaminwerk Memmingen

Einlass: 19:00 Uhr | Beginn: 20:00 Uhr

Tickets: www.eislandshop.de/de/adventssingen/