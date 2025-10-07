Lamb Of God: kehren mit neuer Single/ Video „Sepsis“ zurück

Lamb Of God kehren mit ihrer neuen Single Sepsis zurück, der jetzt über Century Media Records / Epic Records (US/CAN) veröffentlicht wurde. Es ist die erste neue Single der für den Grammy® Award nominierten Band seit ihrem von hochgelobten Album Omens aus dem Jahr 2022. Seht euch das Video hier an:

Der dreieinhalbminütige Track, der von dem langjährigen Mitstreiter Josh Wilbur produziert wurde, wird von einem körnigen Lo-Fi-Performance-Video begleitet, das einen stimmungsvollen, ungefilterten Blick auf die Schattenseiten von Richmond bietet. Unter der Regie von Gianfranco Svagelj fängt das Video die langsam aufkommende Spannung des Songs ein.

„Sepsis ist eine Hommage an die sehr undergroundigen lokalen Bands hier in Richmond, die wir wirklich bewundert haben, als wir gerade Burn The Priest gegründet haben“, erzählt Mark Morton. „Bands wie Breadwinner, Sliang Laos und Ladyfinger – obwohl sie außerhalb von Richmond nie große Aufmerksamkeit erlangt haben, waren das die Bands, die wir ständig gehört haben. Der Song bezieht sich darauf in einer Weise, die direkt zu unseren Anfängen zurückführt, als wir noch im Keller saßen und gemeinsam unsere ersten Songs geschrieben haben.“

Sepsis erscheint in einem für Lamb Of God wegweisenden Jahr. Im Jahr 2025 feierte die Band das 25-jährige Jubiläum ihrer Diskografie, trat beim historischen Back To The Beginning-Konzert auf und veröffentlichte anschließend ihre grandiose Version von Black Sabbaths Children Of The Grave. Außerdem trat die Band bei mehreren Festivals auf, darunter Inkcarceration und Louder Than Life, und gab ein Headliner-Konzert in Richmonds neuer Open-Air-Veranstaltungsstätte mit 7500 Plätzen, dem Allianz Amphitheater.

Darüber hinaus hat die Band einen weltweiten Vertrag (außer USA/Kanada) mit Century Media Records unterzeichnet. Dennis Moll, Leiter der A&R-Abteilung bei Century Media Records, sagt über die Unterzeichnung:

„Wir sind überglücklich, Lamb Of God – eine der ikonischsten und einflussreichsten Metal Bands – in der Century Media Records-Familie willkommen zu heißen.

Ihr jüngster Auftritt bei Ozzy Osbournes historischer Abschluss-Show in Birmingham sowie ihre beeindruckende Coverversion von Black Sabbaths Children Of The Grave unterstreichen einmal mehr ihre zeitlose Bedeutung und kreative Kraft innerhalb der Szene. Wir sind dankbar für das Vertrauen, das die Band und ihr Team in uns gesetzt haben, und freuen uns darauf, gemeinsam ein fantastisches neues Kapitel aufzuschlagen.“

Zum Jahresende stehen für Lamb Of God noch mehrere Auftritte an, darunter bei Aftershock, AMMA Championship Fest und der Headbangers Boat-Kreuzfahrt der Band – einem viertägigen Festival, das in Miami startet und in Cozumel, Mexiko, Halt macht.

Lamb Of God – Tour-Temime 2025/2026:

October 3 Sacramento, CA Aftershock Festival

October 18 Canton, OH Tom Benson Hall of Fame Stadium

October 31 – November 4 Miami, FL Headbangers Boat

November 6 Monterrey, MX Showcenter Complex

July 27 – 31 Râşnov, RO Rockstadt Extreme Fest

August 1 Wacken, DE Wacken Open Air 2026

August 7 Walton-on-Trent, UK Bloodstock Open Air 2026

August 12 – 16 Dinkelsbühl, DE Summer Breeze

August 13 – 15 Sulingen, DE Reload Festival

August 14 – 16 Eindhoven, NL Dynamo Metalfest

Lamb Of God besteht aus Randy Blythe (Gesang), John Campbell (Bass), Mark Morton (Gitarre), Willie Adler (Gitarre) und Art Cruz (Schlagzeug).

