Dvrk: streamen Debüt-EP „Infinite Reminiscence“

Die französische Sensation Dvrk taucht mit unbändiger Kraft aus dem Untergrund auf und destilliert die Essenz roher Emotionen und klanglicher Katharsis in ihrer Debüt-EP Infinite Reminiscence. Seit dem Beginn ihres Ansturms im Jahr 2019 haben sich Dvrk von einem einsamen Schrei in der Dunkelheit zu einem umfassenden Aufstand gewandelt, der sich seinen Weg an die Oberfläche bahnt.

Ein Sturm von sechs erschütternden Tracks taucht hinter den Schleier – und zeichnet einen Kurs durch das zerklüftete Terrain der Selbstfindung, den Sirenenruf der Sucht, die Aushöhlungen der Depression und das düstere Gespenst des Verlusts. Eine unerwartete Wendung führt uns in Breathless durch die verworrene Erzählung eines Mörders, ein makabrer Tanz an den Rand der Vernunft. Dvrk bietet keine Zuflucht für schwache Nerven und fordert den Hörer mit seiner kühnen Erzählung und mutigen Darstellung heraus, die in genau 17,43 Minuten unerbittlicher Intensität destilliert wurde.

Peter Morgans markerschütternde Schreie, Bastien Deleules und Gerald Audiards monströse Riffs, Fabien Letrens pulsierender Bass und Vincent Vidals erderschütternde Percussions beschwören die Geister des Widerstands und der unerbittlichen Entschlossenheit. Diese Boten des Abgrunds nahmen im Nalcon Studio unter dem wachsamen Blick der Alchemisten Bastien Deleule und Fabien Letren auf, wobei der wunderbare Matt Thomas von Ashtone Audio ihre unheimlichen Schreie in poliertes Chaos umwandelte.

Ihr könnt die komplette Debüt-EP jetzt auf dem YouTube-Kanal von Season Of Mist streamen:

Infinite Reminiscence ist am 7. Juni auf Season Of Mist erschienen.

Hier bestellen: https://orcd.co/infinitereminiscence

Infinite Reminiscence – Tracklist:

1. Distant Roads

2. Breathless

3. The Secret

4. Paco

5. Colors

6. F.A.M.

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

Herkunft: Frankreich

Genre: Deathcore, Nu-Metal, Bass Music

FFO: Emmure, Lorna Shore, Within Destruction, Whitechapel

Aufnahmestudio: Nalcon Studio

Produktion: Bastien Deleule & Fabien Letren

Mixing & Mastering: Matt Thomas (Ashtone Studio)

Coverartwork: Dvrk

Gegründet im Jahr 2019 als Soloprojekt, haben sich Dvrk zu einem dynamischen Ensemble mit Peter Morgan am Gesang, Bastien Deleule und Gérald Audiard an den Gitarren, Fabien Letren am Bass und Vincent Vidal am Schlagzeug entwickelt.

Zu den bemerkenswerten Erfolgen gehört die Zusammenarbeit mit Künstlern wie Conquer Divide, Cove Reber, Chunk No Captain Chunk und Hyro The Hero.

Dvrk haben stolz ihre erste EP mit Season Of Mist signiert, was einen bedeutenden Meilenstein auf ihrer musikalischen Reise darstellt.

Dvrk – Besetzung:

Peter Morgan – Gesang

Bastien Deleule – Gitarre

Gerald Audiard – Gitarre

Fabien Letren – Bass

Vincent Vidal – Schlagzeug

Dvrk – online:

Bandcamp: https://dvrk.bandcamp.com/

Instagram: https://www.instagram.com/wearedvrk

Facebook: https://www.facebook.com/wearedvrk