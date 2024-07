4. Burning Pants Festival vom 05.07. bis 07.07.2024 in Hude (Oldenburg)

Event: 4. Burning Pants Festival

Bands: dArtagnan, Schattenmann, Eisfabrik, Sündenklang, Megabosch, Egomey, Glutsucht, Todsünde, Kärbholz, Rauhbein, Motel Transylvania, Mystigma, Formosa, Psideralica, Sickret, Broken Fate, Valid Blu, Mono Inc., Megaherz, Storm Seeker, System Noire, Der Schulz, The Fright, Vlint, Beyond Obsession

Ort: HS Lifestyle Club, Hude (Oldenburg)

Datum: 05. bis 07.07.2024

Kosten: 129 € Festival, 30 € Camping, VIP Upgrade möglich

Zuschauer: ca. 1.500

Genre: Hardrock, Darkrock, Deutschrock, Industrial, Elektro, Metal, Nu-Metal, Neue Deutsche Härte, Deutschrock, Folk-Rock

Veranstalter: HS Lifestyle Club

Links: https://www.burning-pants.de/

Die Szene wird immer größer. Waren es zum Start des Festivals noch 350 Fans, die sich nach Corona trafen, um die Jogginghosen der Pandemiejahre zu verbrennen, sind es in diesem Jahr schon etwas über 1.500, die in das kleine Örtchen Hude zwischen Bremen und Oldenburg strömen. Weiter wachsen kann das Festival kaum noch, findet es doch auf dem Gelände des HS Lifestyle Clubs statt. Das Festival ist das erste der BDSM-, Fetisch und Sexpositive-Szene und mittlerweile das Größte in Deutschland. Aber auch normale Rockfans sind zum Festival willkommen. Drei Tage lang geben sich 25 Bands die Klinke in die Hand. Von 13 bis 22 Uhr spielen die Bands auf zwei Bühnen abwechselnd. Danach tobt das Leben bis zum Morgengrauen im Club weiter. Highlights in diesem Jahr natürlich die Auftritte von dArtagnan, Kärbholz und Mono Inc.

Der Freitag beginnt entspannt. Auf dem Campingplatz werden noch letzte Arbeiten durchgeführt. Durch die Regenfälle der letzten Tage wurde beschlossen, eine neue Zugangsstraße zu bauen. 500 Tonnen Schotter ergaben eine 600 Meter lange neue Straße. Jeder Campingplatzbenutzer hat schon im Vorwege seine Parzelle zugewiesen bekommen, die abgeflattert und nummeriert ist. Bereits Donnerstagabend ist der Platz hoch ausgelastet. Auch die Warm-up-Party im Club ist gut besucht.

Die Konzerte beginnen bereits um 13 Uhr. Den Anfang machen Todsünde aus dem nordrhein-westfälischen Dormagen. Sie spielen einen Stil, den sie selbst als Groove-Metal bezeichnen. Als Zweites steht der Lokalmatador auf der Bühne. Glutsucht spielen Hardrock und kommen aus dem benachbarten Oldenburg. Die Band besteht seit 2005 aus dem Ehepaar Dirk und Julia Michaelis sowie Drummer Ingo Hanke. Die Spielzeiten sind am Nachmittag jeweils 45 Minuten mit 15 Minuten „Pause“. So ist gewährleistet, dass es auf den beiden Bühnen keine Verzögerungen gibt und jeder Zeit für einen Soundcheck hat. Um 15 Uhr beginnt der Slot von Egomey, einer Darkrockband aus Karlsruhe. Es wird langsam voller vor den Bühnen. MegaBosch ist eine deutschsprachige Endzeit-Rock-Band aus dem Raum Hannover und nicht zum ersten Mal hier auf dem familiären Festival. Man kennt sich und man schätzt sich. Die Band passt gut zu der kleinen Wasteland-Warriors-Abordnung, die sich ein kleines Areal zurechtgemacht haben. Besondere Aufmerksamkeit erregen die Jungs, als sie als erste Band tatsächlich eine Unterhose auf der Bühne verbrennen. Um 17 Uhr ist dann mein Campingplatz-Nachbar dran.

Sündenklang ist ein Nebenprojekt von Martin Soer, dem Sänger der Band Stahlmann. Seine Mitstreiter sind AblaZ (Nachtblut) am Bass sowie Niklas Kahl (Stahlmann/Erdling/Lord Of The Lost) am Schlagzeug. Auch Mart ist bisher auf allen Burning Pants Festivals präsent gewesen und gehört hier irgendwie zur Familie. So ist der Platz denn auch gut gefüllt. Stilistisch mag ich sie nicht einordnen, denn irgendwo zwischen Elektro-Pop und Heavy Metal liegt die Wahrheit. Bei der Show dürfen natürlich auch drei Stahlmann-Songs nicht fehlen. Der reine Elektro-Pop folgt dann danach. Eisfabrik aus Hamburg haben jedoch ihre Fangemeinde. Hier wird das Tanzbein ausgiebig geschwungen. Es folgt die Neue Deutsche Härte-Band Schattenmann aus Nürnberg.

Als Co-Headliner des Tages haben sie eine Spielzeit von 60 Minuten und bieten den krassen Gegensatz zu ihren Vorgängern. Ich wollte mich noch schlaumachen, ob sie zusammen gefahren sind, denn auch dArtagnan, eine deutsche Folk-Rock-Band, kommt aus Nürnberg. Und somit folgt die nächste musikalische Wendung. Egal, wie man zu derartiger Musik steht, die Bayern verstehen ihren Job und bringen richtig Stimmung in die Menge und die 90 Minuten verfliegen. Für die Nachtschwärmer mit dem richtigen Einlassbändchen startet nun die Party im Club bis zum Morgengrauen.

Samstagmittag, 12:10 Uhr. Die Kopfschmerzen klingen nur langsam ab. Dafür steht schon die erste Band auf der Bühne. Valid blU ist eine fünfköpfige Artrock-/Progressive Rock-Band aus Wolfsburg. Ihre Spielzeit endet jedoch bereits nach 35 Minuten. Sie machen Platz für zwei befreundete Bands aus der Schweiz. Den Anfang machen Broken Fate aus Zürich. Ihr Melodic Death Metal kommt bei den Fans an, ihr Merch-Stand ist nach dem Gig reichlich umlagert. Die nachfolgenden Sickret sind eine Nu-Metal-Band aus Sursee. Da die Jungs ein elektronisches In-Ear-System verwenden, bekomme ich ihre Setliste nach dem Gig am Merchstand aufgeschrieben. Nochmals vielen Dank! Aber wieder schnell zurück auf das Feld, denn so einen Stil wie von Psideralica habe ich noch nicht gehört. Die Drei kommen extra von der spanischen Insel Mallorca zum beschaulichen Burning Pants Festival. Sie sind in die Obergruppe Industrial einzuordnen, das war es dann aber auch schon. Rock? Pop? Metal? Da ist irgendwie alles dabei. Auch heute schwanken die Musikrichtungen gnadenlos in alle Facetten aus.

Es folgen die Essener Hardrocker von Formosa. Na gut, auch ihr Sänger ist manchmal ein Paradiesvogel, der Schlagzeuger ist gelernter Bierbraumeister und ihre Platten sind ausgesprochen gut. Den 17-Uhr-Slot füllen Mystigma aus. Düsterer Gothic Rock- und Metal aus Osnabrück statt Hardrock aus Heide. Sie sind kurzfristig für Pay Pandora eingesprungen, die sich vor zwei Wochen aufgelöst haben. Danach folgt meine persönliche Entdeckung des Festivals. Mit Motel Transylvania aus dem nördlichen Italien steht eine junge Band auf der Bühne, die gerade auf vielen europäischen Festivals ordentlich abräumt. Sie sind eine Industrial Metal Band und feierten mit ihren ersten beiden Scheiben große Erfolge in der Szene. Besonders abgefeiert hat die Menge den Song Children Of The Dark, den sie zu Ehren des morgigen Headliners Mono Inc. performen. Allerdings mussten sie auch ihren Hit Generation Lost als Zugabe noch einmal wiederholen. Dann wieder der krasse musikalische Gegensatz.

„Rauhbein ist eine deutsche Folk-Rock-Band um den Sänger Henry M. Rauhbein aus Velmeden, Hessisch Lichtenau, Hessen.“, so Wikipedia. Auch sie waren schon einmal auf dem Burning Pants und sind in den Kreis der Familie aufgenommen worden. Nach einem Fauxpas bei einem Konzert in Worms und dem folgenden Social-Media-Beitrag kommt die Festivalchefin auf die Bühne und klärt auf. Niemals singen die Festival-Besucher weniger als bei anderen Konzerten mit und Unterwäsche kann man schließlich nicht auf die Bühne werfen. Man hätte ja gar keine an! Die Menge wirft daraufhin mit gehäkelten Figuren. Henry verspricht pro Utensil zwei Euro an das Kinderhospiz, das das Festival unterstützt, zu spenden und muss biertrinkend an einem Stehtisch mit ansehen, wie das Publikum den letzten seiner Songs mehr als 16 Minuten zum Konzertende singt. Der Stagemanager nimmt die daraus entstehende Verzögerung gelassen hin, denn die nachfolgende Deutschrock-Band Kärbholz steht mit der Security auf dem Wellenbrecher und feuert die Menge an. Fünf Minuten bleiben den Deutschrockern aus Ruppichteroth an Pause und Soundcheck. Ruppichteroth liegt irgendwo mitten im Ruhrgebiet. Vor 20 Stunden noch im Bayrischen Holledau auf der Bühne gestanden, rocken sie nun den Norden Niedersachsens. Auch heute geht die anschließende Party im Club ab 22:00 Uhr bis zum Morgengrauen.

Auf dem Campground ist frühes Aufstehen angesagt. Das DTB-Orchester Oldenburg zieht mit einer ausgewählten Gruppe über den Platz, sammelt die Gäste ein und läuft mit ihnen zum Festivalgelände zum Frühschoppen. Nahezu pünktlich um 11:00 Uhr kommen sie bei uns an. Beyond Obsession ist ein deutsches Duo, das die Welt der Synth-Pop-Szene mit beeinflusst hat. Heute sollen sie den Festivaltag um 13:00 Uhr eröffnen. Sänger Nils Upahl trifft beim ersten Song die Töne nicht, über den Rest des Konzertes kann ich nichts sagen, da ich zum Frühschoppen verabredet bin. Sorry, aber Elektro- und Synth ist nicht meins …

Pünktlich zu Vlint bin ich wieder vor Ort. Die Oldenburger Lokalmatadoren haben zwar erst einen Song veröffentlicht, wurden durch einen Personalwechsel lange Zeit aus der Bahn geworfen. Ihr Stil liegt im Mix aus gutem Rock und straightem Punk. Auch hier bekomme ich die Setliste nach dem Konzert am Merchstand persönlich aufgeschrieben. Die Namensgebung basiert tatsächlich auf den Flintstones, wie man mir erzählt.

Eine Band, die ich qualitativ im Vorwege nicht einordnen konnte, waren The Fright aus Leipzig. Sie spielen einen Gothic Metal der live besser zur Geltung kommt als die Studioaufnahmen. Da ist es wert, einmal ein komplettes Konzert zu besuchen. Es geschieht wieder ein musikalischer Break. Danach geht ein Akustik-Trio an den Start. Ich wusste nicht, wer mich da erwartet, bis ich die ganzen Oomph!-Shirts im Publikum erblicke. Unter Der Schulz steht Sänger Daniel Schulz mit Kumpanen auf der Bühne. Auch hier geht überall die Diskussion los, warum seine alte Band Unzucht ihn herauskomplimentiert hat. Ein Parallelleben ist schließlich kein Verbrechen und die beiden Bands stehen nicht in Konkurrenz. Man wird Gründe gehabt haben, die möglichen Synergieeffekte nicht nutzen zu wollen. Mit System Noire stehen wieder alte Bekannte auf der Bühne. Die Hannoveraner spielen einen Sound, mit dem ich wieder nicht warm werde. Alternative Elektro mischt sich mit Future-Pop. Das Ganze ziemlich düster abgemischt. Ich verzichte auf das Konzert und drehe stattdessen eine Runde über das Festivalgelände. Pünktlich zu Storm Seeker, einer Pirate-Folk-Metal-Band aus Düsseldorf, bin ich wieder vor Ort. Die Stimmung vor dem Wellenbrecher ist ordentlich. Da ist wieder eine Band bisher an mir vorbeigegangen. Aber auch dazu sind Festivals ja da, um neue Bands und Stile kennenzulernen. Das Festival biegt damit auf die Zielgerade ein.

Mit Megaherz steht ein Co-Headliner um 19:15 Uhr auf der Bühne, auf den viele Fans gewartet haben. Spielten die Münchner anfangs einen Stil, der in die Kategorie Neue Deutsche Härte gehörte, passen sie nun noch in die Stilrichtung des Dark- oder Gothic-Rock. Um 20:30 Uhr dann das Highlight dieses Festival-Wochenendes. Mono Inc. beendeten gerade erst ihre Symphonic-Tour und mussten wenige Wochen vor der Festival-Tour den Ausstieg von Bassmann Val Perun verkraften. Mit wem kommen die Monos nun auf Tour? Ein fester Neuer oder eine Aushilfe? Beim Soundcheck dann die Auflösung. Als (erst mal) Aushilfe steht Ilja John Lappin von der Artcore/Progressive-Band The Hirsch Effekt auf der Bühne. Im Festival-Set auch zwei Cover. Mit Sleeping My Day Away steht mein Lieblingssong der Kopenhagener Band D-A-D (Disneyland After Dark) sowie mit After The War einer der größten Hits von Gary Moore auf dem Programm. In Martin Englers Akustik-Solo-Teil verwurstet er Mein Gott Walter von Mike Krüger, Hallelujah von Leonard Cohen sowie Passenger von Iggy Pop. Nach dem obligatorischen Drum-Battle dürfen die beiden Überhits Voices Of Doom sowie Children Of The Dark nicht fehlen. Sie beenden das flammende Konzert und somit das Festival standesgemäß. Der Platz leert sich rasend schnell. Während der große Strom in Richtung Campground wandert, füllt sich auch der Club wieder.