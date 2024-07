Zeal & Ardor: veröffentlichen neue Single „Hide In Shade“

Nachdem Zeal & Ardor mit To My Ilk, Clawing Out und Fend You Off bereits drei Singles veröffentlicht haben, erschien nun mit Hide In Shade der vierte Vorgeschmack auf das neue Album Greif. Mit seinen vielschichtigen Gesangsharmonien, den Handclaps, dem metallischen Dröhnen und dem Feuer im Bauch repräsentiert Hide In Shade alles, was Fans an der Band lieben.

„Wir wären nachlässig, würden wir keinen Song veröffentlichen, der so klingt wie der Sound, für den wir bekannt sind“, erklärt die Band. „Das tun wir mit Hide In Shade. Where the sun shows all, we hide in shade. Stay strange.“

Zeal & Ardor werden im Sommer einige Festivals spielen und dann im September mit Heilung auf Tour gehen. Hier die Dates:

20.07. Baden im Blut Festival

16.08. Reload Festival

29.08. Hamburg, Edel Optics Arena*

31.08. Berlin, Zitadelle*

03.09. Stuttgart, Beethoven Saal*

05.09. Nürnberg, Kia Metropol Arena*

13.09. München, Zenith*

19.09. Köln, Palladium*

*supporting Heilung

Außerdem hat die Band eine US-Headline-Tour angekündigt, die am 23. November in Philadelphia beginnt und bis zum 18. Dezember in Dallas läuft. Als Supports sind Gaerea und Zetra mit von der Partie.

„Endlich können wir unsere U.S.-Daten für dieses Jahr bekannt geben“, sagt die Band. „Wir freuen uns darauf, wieder in der neuen Welt zu spielen, außerdem haben wir unglaubliche Künstler an unserer Seite. Wir können es kaum erwarten, euch dort zu sehen.“

Alle Dates, Infos und Tickets gibt es hier.

Im Januar 2024 veröffentlichten Zeal & Ardor Play With The Devil, einen Dokumentarfilm von Olivier Joliat und Matthias Willi. Der Film dokumentiert Manuel Gagneuxs Weg von der Gründung von Zeal & Ardor über die ersten Tourneen bis hin zu einer Zeit der seelischen Krise. Der mutige Mix aus Black Metal mit alten Chants und Liedern der afrikanischen Sklaven – seine Antwort auf eine rassistische Provokation im Internet – ist politisch brisant. Als Person of Colour hat Gagneux mit seiner Musik ein Licht auf Religion, Rassismus, Segregation und kulturelle Aneignung geworfen. Die plötzliche Welle der Anerkennung und das Gewicht, von den Fans als visionärer Anführer gefeiert zu werden, drohten den leisen, introvertierten Künstler jedoch zu überwältigen. Mehr Informationen gibt es auf playwiththedevil.ch/de/stream-now/.