Defences: kündigen neues Album „Shadowlight“ für den 08.11.2024 an

Die künftige Alternative-Metal-Größe Defences kündigt ihr neues Album Shadowlight für den 8. November 2024 an. Mit Millionen von Streams auf den bisherigen Katalog im Rücken präsentiert die Band aus Hertfordshire, U.K., nun ihr Label-Debüt für Long Branch Records.

Neben der Albumankündigung geben Defences mit Perish einen weiteren Vorgeschmack aufs neue Album.

„Perish is about facing up to reality. To appreciate life for what is, rather than what you wish it was“, kommentiert die Band. „It’s a promise to yourself to lay in the bed you made and to acknowledge every part of yourself. To light a match and let the Shadow Work begin.“

Shadowlight Tracklist:

1. The Curse

2. Gold In The Dark

3. Perish

4. Ego(Maniac)

5. Silence & The Sound

6. Breathe It In

7. Inspirit

8. The Almost

9. Greatness

10. Shadowlight

„Shadowlight entstand in einer Zeit der Einsamkeit und des Reflektierens. Einer Zeit in der wir darüber nachdachten, was es bedeutet, die eigene innere Finsternis zu akzeptieren“, so die Band. „Sich der Möglichkeit zu öffnen, dass man vielleicht nicht das erreicht, was man im Grunde seines Herzens verdient, die Tatsache, dass man sein Potenzial vielleicht nicht ausschöpft. Dieser Kreislauf von Enttäuschung und Selbstsabotage ist alltäglich, und es bleibt nichts anderes übrig, als einem Gefühl der Absolution und Bestätigung nachzujagen, das für immer unerreichbar ist. All diese Themen werden auf Shadowlight aufgegriffen und in einem künstlerischen Prozess verarbeitet.“