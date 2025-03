Ann My Guard: veröffentlichen ihr Album „She Of The Sea And Stars“

Das alternative Metal- und Dark Rock-Musikprojekt Ann My Guard hat ihr mit Spannung erwartetes fünftes Studioalbum She Of The Sea And Stars veröffentlicht, begleitet von einem neuen Musikvideo zur Single Dark Sea Blue. Mit diesem Album möchte Anna offenbaren, wie ihre Metal-Songs ursprünglich entstanden sind: Die Platte enthält bereits bekannte Lieder in einem anderen Klang sowie neue Stücke, die von ihren vielfältigen musikalischen Einflüssen geprägt sind, darunter Darkwave, Gothic Rock und Dark Pop. Das Ergebnis ist eine fesselnde Sammlung von zehn Tracks, die alte Mythen mit modernen Klängen verbinden. „She Of The Sea And Stars ist ein bezaubernder Zauber, eine musikalische Reise, die die Zeit überwindet.“ Jeder Track lädt dazu ein, tiefer in das Mystische und Moderne einzutauchen und zeigt die Entwicklung von Ann My Guard von den Grenzen der Metal-Musik hin zu etwas Experimentellem und Neuem.

Seht euch das neue Musikvideo zu Dark Sea Blue (Official Music Video) hier an:

She Of The Sea and Stars – Tracklist:

1. Ode To The Nereids

2. Dark Sea Blue

3. Callisto

4. Echo

5. Novae

6. Starseed

7. Scylla

8. In The Secret Garden Of The Maenads

9. Hekate

10. The Day I Die

She Of The Sea and Stars präsentiert Gastmusiker wie Ivar de Graaf (Kingfisher Sky, Ex-Within Temptation), Nick Holleman (Powerized, Trance, Ex-Vicious Rumors) und Elianne Anemaat (Charlotte Wessels, Celestian Season, MaYaN).

Ann My Guard Besetzung:

Eszter Anna Baumann – Gesang, Bass, Gitarren, Tasten, Flöte, Perkussion

Davy Knobel – Gitarren, Percussion, zusätzliche Tasten, Spezialeffekte

Elianne Anemaat – Cello

Nick Holleman – Klavier

Ivar de Graaf – Bouzouki

