Ten56.: veröffentlichen ihren neuen Hit „Pig“, bevor sie zu ihren Headliner-Touren aufbrechen

Nach ihrer Tour durch Skandinavien mit While She Sleeps steht die Pariser Heavy-Band Ten56. kurz vor ihrer eigenen Headliner-Tour durch Frankreich und hat kürzlich eine umfassende Headliner-Tour durch die EU und das Großbritannien für diesen Herbst angekündigt. Am 28. März präsentierten Ten56. ihre bewegende neue Single sowie das Musikvideo Pig über Out Of Line Music und beweist einmal mehr ihren Status als eine der musikalisch innovativsten und emotional aufgeladenen Bands der heutigen Metal-Szene.

Pig erkundet die dunkelsten Ecken des menschlichen Geistes – intrusive Gedanken, begrabene Wut und den Schmerz, der mit Blutlinien verbunden ist, die wir nie gewählt haben. Es ist ein gewalttätig ehrlicher Ausdruck von Trauma, Rache und dem gebrochenen Band zwischen Identität und Herkunft.

Das Musikvideo ist ebenso erschütternd; eine desorientierende visuelle Darstellung innerer Qual und emotionalen Verfalls, verstärkt durch die unerschütterliche Kunstfertigkeit der Band. Seht es euch hier an:

Nach dem weitreichenden Lob für ihr Debütalbum Downer macht Ten56. nun einen weiteren mutigen Schritt nach vorne und scheut sich nicht, die hässlichsten Teile der menschlichen Erfahrung zu konfrontieren. Seit Downer hat die Band ihren musikalischen Horizont und ihre globale Präsenz erweitert und Hunderte von Shows auf verschiedenen Kontinenten gespielt. Ihre Musik, die von Schichten aus Traurigkeit, Wut und Hilflosigkeit geprägt ist und dennoch mit Momenten positiver Emotion und Nachvollziehbarkeit durchzogen ist, findet weiterhin Anklang bei einer wachsenden Fangemeinde weltweit und sichert ihnen einen Platz als eine der fortschrittlichsten Heavy-Acts des Jahrzehnts.

FR Headline Tour

w/ Dream State, The Dali Thundering Concept, Solitaris & FreeHowling

April 25, 2025 – La Luciole, Alençon, France

April 26, 2025 – Le Ferrailleur, Nantes, France

April 27, 2025 – La Puce A l’Oreille, Riom, France

April 28, 2025 – Le Rex de Toulouse, Toulouse, France

April 29, 2025 – CCO La Rayonne, Villeurbanne, France

April 30, 2025 – Les Trinitaires, Metz, France

May 2, 2025 – La Maison Bleue, Strasbourg, France

May 3, 2025 – Le Trabendo (Parc de la Villette), Paris, France

May 4, 2025 – The Black Lab, Wasquehal, France

EU /UK Headline Tour

w/ Victims, The Dali Thundering Concept & more tba

September 8, 2025 – Kavka, Antwerp, Belgium

September 10, 2025 – The Dome, London, United Kingdom

September 11, 2025 – O2 Institute 2, Birmingham, United Kingdom

September 12, 2025 – Cathouse, Glasgow, United Kingdom´

September 13, 2025 – The Key Club, Leeds, United Kingdom

September 14, 2025 – Rebellion, Manchester, United Kingdom

September 15, 2025 – The Fleece, Bristol, United Kingdom

September 17, 2025 – Patronaat, Haarlem, Netherlands

September 18, 2025 – Gebäude 9, Cologne, Germany

September 19, 2025 – Hole44, Berlin, Germany

September 20, 2025 – Odessa Club, Warsaw, Poland

September 22, 2025 – Musikzentrum, Hannover, Germany

September 23, 2025 – Conne Island, Leipzig, Germany

September 24, 2025 – Rock Café, Prague, Czech Republic

September 25, 2025 – Flex, Vienna, Austria

September 26, 2025 – Werkk Kulturlokal, Baden, Switzerland

Tickets: https://bnds.us/xcotv3