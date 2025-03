Luna Kills: präsentieren neue Single „Waves“

Die finnische Alternative-Metal-Band Luna Kills setzt ihren Aufstieg mit der Veröffentlichung ihrer fesselnden neuen Single Waves fort. Der Song stammt von ihrem kommenden Album Deathmatch, das am 4. April 2025 über SharpTone Records veröffentlicht wird. In dem Track werden die Herausforderungen von sich wiederholenden Zyklen, Selbstzweifeln und der schmerzhaften Erkenntnis von fehlgeleitetem Vertrauen thematisiert. Das beeindruckende Musikvideo, das letzte Woche Freitag exklusiv im finnischen Fernsehen auf MTV3’s Levyraati Premiere feierte, bietet eine visuell eindrucksvolle Interpretation der emotionalen Themen des Songs.

Seht euch das Video zu Waves hier an:

„We all have patterns we struggle to break, and Waves is about drowning in the same mistakes, searching for a way out“, sagt Sängerin Lotta Ruutiainen. „The song is about believing in someone or something that constantly lets you down; yet being unable to walk away because it feels like giving up on something you’ve worked so hard for.“

Mit Waves kombinieren Luna Kills meisterhaft schwebende Gesangsmelodien, drückende Gitarrenriffs und atmosphärische Produktion, was ihren Status als einen der aufregendsten Newcomer in der Alternative-Metal-Szene festigt. Der Track ist die vierte Single aus Deathmatch, nach dem Erfolg von Leech, Sugar Rush und Slay Ur Enemies. Er bereitet zudem den Boden für ein Album, das für die Band prägend sein dürfte.

Deathmatch – Tracklisting:

1. Love U

2. Leech

3. Sadist

4. Sugar Rush

5. Slay Ur Enemies

6. Hallucinate

7. Waves

8. Get Mad

9. Burn The World With Me

10. Fever Dream

Luna Kills haben neue Termine für ihren Tourplan 2025 hinzugefügt. Mit großen Festivalauftritten und einer Album-Release-Show in Aussicht versprechen diese Live-Performances, die rohe Energie und die unvergessliche Bühnenpräsenz der Band zu zeigen.

4/04 @ Z-Rock (Kempele, FI)

5/04 @ On the Rocks – Album Release Party (Helsinki, FI)

11/04 @ Olympia (Tampere, FI)

12/04 @ House of Rock (Kouvola, FI)

17/04 @ Monttu (Pori, FI)

18/04 @ Brummi (Rauma, FI)

25/04 @ Kulttuuritalo Tempo (Mikkeli, FI)

8/05 @ U&F Turmzimmer (Hamburg, DE)

9/05 @ Iduna (Drachten, NL)

10/05 @ Café The Jack (Eindhoven, NL)

11/05 @ Club Hell (Diest, BE)

12/05 @ MTC (Cologne, DE)

14/05 @ The Black Heart (London, UK)

15/05 @ The Great Escape Festival (Brighton, UK)

18/05 @ X-Tra Musikcafé (Zurich, CH)

20/05 @ Kranhalle (Munich, DE)

22/05 @ B72 (Vienna, AT)

23/05 @ Chapeau Rouge (Prague, CZ)

5/06 @ Mystic Festival (Gdansk, PL)

18-21/06 @ Nummirock (Kauhaujoki, FI)

27/06 @ Provinssi (Seinäjoki, FI)

26/07 @ Qstock (Oulu, FI)

1/08 @ Multamäkifest (Heinola, FI)

8-9/08 @ Hellsinki Metal Festival (Helsinki, FI)

Über die Band:

Luna Kills ist zweifellos der erfrischendste Modern-Metal-Act der Szene, der alternative und Nu-Metal-Einflüsse mit von Spielsoundtracks inspirierten elektronischen Klängen kombiniert. Frontfrau Lotta, mit ihrem jazzigen Gesangshintergrund und unglaublichen Fry-Scream-Vocals, bringt das Publikum zum Staunen – es sei denn, sie rasen in Moshpits, wie oft bei ihren feurigen Live-Shows zu beobachten ist. Selbst als Newcomer haben Luna Kills bereits die Tür zu ihrer geliebten Gaming-Welt geöffnet, da ihre Musik in der beliebten mobilen App Beatstar zu hören ist. Die Band, die 2019 gegründet wurde, hat nun ihre ersten Schritte auf europäischen Bühnen gemacht, die Aufmerksamkeit mehrerer Rockradios in ihrer Heimat Finnland auf sich gezogen und bewegt sich auf ihr erstes vollständiges Album mit SharpTone Records zu.

Luna Kills sind:

Lotta Ruutiainen – Gesang

Samuli Paasineva – Gitarre

Jimi Kinnunen – Schlagzeug

Lassi Peltonen – Bass

Facebook: https://www.facebook.com/lunakillsband

Instagram: https://www.instagram.com/lunakillsband/