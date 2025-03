Lordi: lassen ‚Fangoria‘-Lyricvideo und neues Studioalbum „Limited Deadition“ auf die Welt los

Schlagt zu, solange der Vorrat noch reicht! Die finnische Hardrock-Kombo Lordi ist zurückgekehrt, um Horrorfans und allen, die es noch werden wollen, mit ihrem 19. Studiowerk namens Limited Deadition erneut auf die unterhaltsamste Art und Weise das Fürchten zu lehren. Via Reigning Phoenix Music erschienen, beschäftigt sich das Album mit allerlei Sammelobjekten, u.a. Magazinen, und der ‚Sammelwut‘ von Frontmonster Mr Lordi. Umso passender, dass die Band heute ein Lyricvideo zu Fangoria, einem Song von der neuen Scheibe, dessen Name sich auf eine weltbekannte Horror- und Filmzeitschrift bezieht, enthüllt hat.

„Fangoria erhielt seinen Titel vom gleichnamigen amerikanischen Horror- und Kultfilmmagazin, das in den 80er und 90er-Jahren meine Lieblingslektüre war. Monster, Gruselgeschichten, Filme, und vor allem die Artikel zum Thema ‚Kostümdesign und Spezialeffekte‘ waren das große Ding für mich. Daher schlummerte schon länger die Idee in mir, einen Song darüber zu schreiben und damit der besten Zeitschrift meiner Jugend Tribut zu zollen. Fangoria hatte definitiv großen Einfluss auf das, was später zu einem weltweiten Phänomen werden sollte“, grinst Mr Lordi.

Zusammengefasst: Dieser Song ist Lordis Nostalgietrip in Mr Lordis Teenagerzeit, als der lebenslange Fan diverser Horror- und Sci-Fi-Genres selbst regelmäßiger Leser des Magazins war. Obendrein hat die Truppe im Intro des Tracks auch noch eine Hommage an die Zurück In Die Zukunft-Serie eingebaut. Wer also genau hinhört, wird sofort erkennen, worauf hier angespielt wird.

Darüber hinaus für äußerst unterhaltsame Livekonzerte bekannt, begeben sich Lordi heute auf große Tour, die sie unter dem Motto First Deadition gemeinsam mit Rabbit Cult (nur in Finnland) und Sick N’ Beautiful (25. März bis 17. April) durch Europa führen wird, neugestalteter Bühnenshow inklusive. Alle Termine und Ticketinfos findet ihr hier: